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Политика ,  
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Трамп пригрозил обрушить на Иран «всю мощь вооруженных сил США»

Если Иран атакует США каким-либо образом, на него обрушится вся мощь американских вооруженных сил на невиданном уровне. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Если Иран каким-либо образом нападет на нас, вся мощь <...> вооруженных сил США обрушится на вас в невиданных ранее масштабах», — написал он.

Глава государства подчеркнул, что США не имеют никакого отношения к последним ударам Израиля по Ирану.

«США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — добавил республиканец.

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