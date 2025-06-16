NBC узнал, что убедило Трампа в необходимости ударов Израиля по Ирану

NBC: Трамп был против операции Израиля в Иране, но затем дал молчаливое согласие

Израиль убеждал Трампа, что его опасения насчет ядерной программы Ирана не беспочвенны, и добился своего. Также повлияло заявление МАГАТЭ о нарушении обязательств Ираном

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Израиль незадолго до начала операции против Ирана смог убедить США в обоснованности своих опасений насчет иранской ядерной программы, сообщает NBC News со ссылкой на пятерых американских чиновников и двух чиновников стран Ближнего Востока. Также этими сведениями с телеканалом поделились два источника, союзник республиканца и два бывших американских чиновника, осведомленные о ходе дискуссий.

Изначально Трамп выступал против начала Израилем операции и отдавал предпочтение переговорам с Тегераном, говорят источники. Президент США также рассчитывал, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который должен был провести еще один раунд переговоров с Ираном 15 июня, вскоре сможет достичь соглашения по ядерной сделке.

Однако за несколько дней до первых ударов по Ирану Трампа смогли убедить, что рост беспокойства Израиля из-за иранских возможностей по обогащению урана имеет под собой основания. Другой причиной смены мнения стало заявление МАГАТЭ, что Иран нарушает свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Трамп также не хотел быть президентом, при котором Иран мог бы получить ядерное оружие.

Значительную роль в изменении позиции американского президента сыграл Израиль, работа по этому направлению велась непублично, пишет NBC. Сам Трамп рассчитывал убедить израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который в начале апреля посещал Белый дом, отказаться от операции против Ирана.

Позиция Трампа в отношении военной операции Израиля начала приобретать нынешний вид 8 июня. Тогда израильские чиновники уже начали делиться информацией с американскими коллегами будущей кампании. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн в тот день предоставил Трампу отчет о планах Израиля и возможностях США по поддержке его операции, республиканец дал свое «молчаливое одобрение» и решил предоставить израильской стороне ограниченную американскую поддержку, пишет NBC.

Кейн заявил Трампу о нескольких вариантах действий для США. Они включали логистическую поддержку, такую как дозаправка израильских истребителей, обмен разведданными и использование возможностей американской армии в области радиоэлектронной борьбы, чтобы помочь Израилю подавлять иранское оружие и глушить работу коммуникаций. Другим вариантом была прямая военная поддержка Израиля, например, сценарий, при котором американские самолеты вели бы активные бомбардировки вместе с израильскими истребителями. Третьим вариантом было полное бездействие.

Трамп пришел к выводу, что Израиль полон решимости нейтрализовать ядерный потенциал Ирана. Он также заключил, что США придется оказать Израилю некоторую оборонительную и разведывательную поддержку.

Вместе с тем, республиканец не поддержал план Израиля по убийству верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, сообщает телеканал. Президент США обосновал это тем, что в конфликте Израиля и Ирана не погиб ни один американец, сказали чиновники. О «вето» Трампа на убийство Хаменеи ранее также писал и Reuters.

В вооруженном конфликте Израиля и Ирана США не участвуют. При этом Вашингтон открыто поддержал израильскую сторону. Axios писал, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак. Вашингтон также начал переброску самолетов-заправщиков через Атлантику.

По данным издания, Израиль в течение нескольких дней просил Трампа присоединиться к ударам по Ирану. Республиканец не исключил, что Вашингтон может пойти на такой шаг в случае необходимости, сказал Axios один из источников.

Тегеран предостерег Вашингтон от поддержки Израиля, Трамп при атаке на США пригрозил обрушить на Иран «всю мощь вооруженных сил».