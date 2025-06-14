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Операция Израиля против Ирана ,  
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Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа

Нетаньяху: Израиль наносит удары по Ирану при явной поддержке США и Трампа
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Израиль наносит удары по Ирану при «явной поддержке» США и Трампа, заявил премьер. Президент говорил, что заранее знал о планах Израиля, но утверждал, что США не были вовлечены в операцию против Ирана

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в соцсети X, что Израиль наносит удары по Ирану при «явной поддержке» США и президента Дональда Трампа.

По его словам, у израильской стороны «есть информация» о том, что Тегеран «планировал передать ядерное оружие, которое разработает, своим террористическим ставленникам».

«Сегодня Израиль защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами. Мы делаем это против тиранического и радикального иранского режима, который хочет создать атомные бомбы, чтобы уничтожить нас, и хочет создать баллистические ракеты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы иметь возможность угрожать кому угодно и где угодно в мире. Защищая себя, мы также защищаем других. Мы защищаем наших арабских соседей, наших арабских друзей в мире, мы защищаем Европу, мы помогаем защищать также Соединенные Штаты», — отметил Нетаньяху.

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Политика
Фото:Reuters

Он поздравил Трампа с днем рождения и назвал его своим другом.

«Мы знаем друг друга много лет. И мы ценим то, что вы делаете сейчас, помогая защищать жизни израильтян от преступного режима Ирана», — сказал премьер.

Он утверждает, что Тегеран «дважды пытался убить президента Трампа». О предотвращении попытки покушения на республиканца по заказу Ирана Минюст США сообщал в ноябре прошлого года. По его данным, спланировать убийство поручили агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который ранее жил в США. Тегеран заверил Вашингтон в своей непричастности, писала The Wall Street Journal.

«Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев с помощью самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг, они бесконечно скандируют: «Смерть Америке», — заявил глава правительства.

Нетаньяху пообещал, что Израиль нанесет по Тегерану «такие удары, которые они даже не могут себе представить». Победа Израиля будет и победой США, убежден он.

Израильские военные с ночи на 13 июня продолжают наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ ракетами и дронами атакует израильскую территорию.

Трамп говорил, что заранее знал о планах Израиля нанести удар по Ирану, но утверждал, что США не были вовлечены в эту операцию.

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Елена Чернышова
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Израиль Иран
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Биньямин Нетаньяху
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