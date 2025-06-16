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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Посол Израиля назвала приоритет ударов по Ирану

Посол Израиля Симона Гальперин назвала приоритет ударов по Ирану
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Израиль считает приоритетом «уничтожить желание и возможность» Ирана атаковать страну, ЦАХАЛ бьет по объектам, которые представляют угрозу, заявила посол. Он подчеркнула, что Израиль не ставить цель сменить режим в Иране
Симона Гальперин
Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Израиль в ходе операции против Ирана наносит удары по всем объектам и лицам, которые руководят ядерной программой Ирана и «программой уничтожения Израиля», а также по целям, которые представляют военную угрозу, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

«Мы расширяем и разрабатываем ежедневно методы и цели наших ударов, но цель — уничтожение и откат назад возможностей [необходимых для ядерной программы ресурсов] — она настоящая... Каждый человек, кто занимается активно программой уничтожения Израиля и активно участвует в создании условий, возможностей или технологий, должен сделать для себя выводы», — заявила она.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа, который допустил посредничество российского президента Владимира Путина в урегулировании конфликта, Гальперин заявила, что «слишком рано думать о том», кто, когда и как может стать посредником.

По словам дипломата, для израильской стороны первый приоритет в данный момент — «это уничтожить желание, возможность и намерение» Ирана атаковать Израиль. После этого власти будут смотреть, как правильно действовать дальше.

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Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Гальперин заверила, что Израиль не ставит своей целью изменить политический режим в Иране, указав, что решать это будет иранский народ. Посол заявила также, что у ЦАХАЛ нет никакого намерения бить по гражданским целям.

Что касается длительности операции, по словам Гальперин, Израиль не ставит себе сроков. Отвечая на вопрос, рассчитывают ли власти на помощь США, дипломат заявила, что Израиль с момента основания страны всегда действует, полагаясь только на себя.

Израиль начал операцию «Народ как лев» (или «Восстающий лев») в ночь на пятницу, 13 июня, связав это с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. По сведениям ЦАХАЛ, у Тегерана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, а в следующем году тот собирался утроить производство баллистических ракет, что представляет «экзистенциальную угрозу». Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, в ходе атак погибли несколько высокопоставленных военачальников.

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Политика
Фото:Raneen Sawafta / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал израильской стороне «мучительную и горькую судьбу». Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля «будут продолжаться до его полного уничтожения».

Страны продолжают обмениваться ударами. С пятницы в результате атак иранских баллистических ракет в Израиле погибли 24 человека. В Иране, по данным властей, число жертв превысило 220.

Российские власти осудили израильскую операцию. Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение, но в то же время допустил, что США могут вмешаться в конфликт. Если Тегеран атакует Соединенные Штаты каким-либо образом, на него обрушится «вся мощь вооруженных сил», пообещал он.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Иран посол Иранская ядерная программа
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