Трамп заявил, что открыт посредничеству Путина в вопросе Ирана и Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил ABC News, что он будет «открыт» для посредничества его российского коллеги Владимира Путина в израильско-иранском конфликте.
«Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом», — сказал Трамп.
Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, но в будущем «возможно», что Вашингтон вмешается в него.
Республиканец также написал в своей соцсети Truth Social, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим». Трамп намерен для принуждения к сделке использовать торговлю государств с США.
Путин провел телефонный разговор с американским лидером накануне, 14 июня. Одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. Трамп тогда заявил о единой с Путиным позиции по конфликту Израиля и Ирана. По его словам, они оба считают, что он должен завершиться.
В то же время Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а Трамп назвал удары Израиля по объектам на территории Ирана эффективными.
13 июня, в день начала израильской операции, Путин также провел телефонные переговоры с руководством Ирана и Израиля и предложил свое посредничество.
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