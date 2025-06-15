Трамп заявил, что открыт посредничеству Путина в вопросе Ирана и Израиля

Трамп заявил, что он открыт для посредничества Путина в израильско-иранском конфликте. Ранее российский президент поговорил по телефону с руководством Израиля и Ирана и предложил сторонам свое содействие

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп заявил ABC News, что он будет «открыт» для посредничества его российского коллеги Владимира Путина в израильско-иранском конфликте.

«Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом», — сказал Трамп.

Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, но в будущем «возможно», что Вашингтон вмешается в него.

Республиканец также написал в своей соцсети Truth Social, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим». Трамп намерен для принуждения к сделке использовать торговлю государств с США.

Путин провел телефонный разговор с американским лидером накануне, 14 июня. Одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. Трамп тогда заявил о единой с Путиным позиции по конфликту Израиля и Ирана. По его словам, они оба считают, что он должен завершиться.

В то же время Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а Трамп назвал удары Израиля по объектам на территории Ирана эффективными.

13 июня, в день начала израильской операции, Путин также провел телефонные переговоры с руководством Ирана и Израиля и предложил свое посредничество.