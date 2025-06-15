Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение для мира

На фоне эскалации на Ближнем Востоке Трамп заявил, что Ирану и Израилю нужно заключить соглашение, которое позволит достичь мира. Обмен массированными обстрелами между Израилем и Ираном продолжается третий день

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он заставит Иран и Израиль пойти на сделку, так же как заставил Индию и Пакистан. Для этого он намерен использовать торговлю государств с США. Такой подход позволит привнести «разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами», отметил американский президент.

«Благодаря моему вмешательству, по крайней мере на данный момент, установился мир, и так будет и впредь! Точно так же скоро установится мир между Израилем и Ираном! Сейчас ведутся многочисленные звонки и встречи. Я делаю многое, но никогда не получаю признания — и это нормально, народ все понимает», — написал он.

Обострение между Индией и Пакистаном, о котором напомнил Трамп, произошло в конце апреля после теракта в Пахалгаме на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек. В ночь на 7 мая армия Индии объявила о проведении операции «Синдур», нацеленной «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Пакистан назвал удары «актом войны» и ответил сначала обстрелами, а 10 мая объявил о проведении крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» против Индии. Однако в тот же день Трамп объявил, что стороны при посредничестве Вашингтона договорились о полном и немедленном прекращении огня. Индия и Пакистан позднее подтвердили договоренность.

Кроме того, Трамп вспомнил «жаркую и напряженную борьбу» между Сербией и Косово во время его первого президентского срока, а также конфликт между Египтом и Эфиопией. В обоих случаях, по словам американского президента, он предотвратил войну.

Обмен массированными ракетными обстрелами между Израилем и Ираном продолжается третий день. 13 июня Израиль объявил о начале военной операции, которую связал с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран отрицает подобные обвинения, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

Поздним вечером 14 июня атаке Израиля подверглось крупнейшее газовое месторождение в Иране Южный Парс, в результате чего добыча на объекте была частично приостановлена. В ночь на 15 июня последовали удары по главному нефтехранилищу Тегерана Шахран, а также штаб-квартире Министерства обороны Ирана.

В ответ Иран атаковал здание исследовательского центра при Институте науки Вейцмана в городе Реховоте и нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. В пригороде Тель-Авива — городе Бат-Ям иранская ракета разрушила многоэтажный жилой дом, погибли шесть человек, сотни пострадали.

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