Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Разговор продлился 50 минут.

Ушаков назвал разговор двух президентов «содержательным, откровенным и главное — весьма полезным». Одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность из-за возможной эскалации конфликта. Трамп, в свою очередь, также оценил ситуацию как весьма тревожную, но назвал удары Израиля по объектам на территории Ирана эффективными.

«Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе», — сказал Ушаков (цитата по ТАСС).

Путин отметил, что Россия предлагала конкретные шаги по переговорам по иранской ядерной программе, которые были направлены на поиск «взаимоприемлемых договоренностей» между США и Ираном. «Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остается неизменными, и, как отметил Владимир Путин, мы и дальше будем действовать исходя из этого», — подчеркнул Ушаков.

Израиль в ночь на 13 июня атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана. Целью своей операции, получившей название «Восстающий лев», Израиль назвал уничтожение ядерного потенциала Ирана. Израильская сторона утверждает, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

Иран отрицал, что у него есть планы по созданию ядерной бомбы, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по израильской территории. По данным иранской стороны погибли не менее 78 человек, еще 329 пострадали. Со стороны Израиля погибли четыре человека, около 70 пострадали.