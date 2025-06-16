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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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КСИР пообещал продолжать операции против Израиля до полного уничтожения

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Противостояние Израиля и Ирана
Целенаправленные и более разрушительные операции против Израиля будут продолжаться до его полного уничтожения, заявили в КСИР. Обмен массированными обстрелами между Израилем и Ираном продолжается четвертый день
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Военные операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре вооруженных сил Ирана), которое распространила пресс-служба КСИР.

«Эффективные, целенаправленные и более разрушительные операции против жизненно важных целей этого фальшивого режима будут продолжаться до его полного уничтожения», — говорится в заявлении.

Утром 16 июня иранские военные приступили к новой «более мощной и разрушительной, чем прежде» волне ракетных атак по израильской территории. КСИР заявил, что за счет новых методов иранским силам удалось нарушать работу многоуровневых систем противовоздушной обороны Израиля, и средства ПВО стали атаковать друг друга.

«В ходе этой операции, несмотря на всестороннюю поддержку Соединенных Штатов и западных держав, а также самые современные оборонные технологии, ракетам удалось успешно достичь целей на оккупированных территориях», — заявили в КСИР.

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. Как указали израильские власти, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ также нанес удары по Израилю.

До вчерашнего дня массированные обстрелы происходили в основном ночью. Однако накануне днем израильские военные сообщили, что зафиксировали новый пуск иранских ракет по своей территории. Иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что третья волна операции Ирана против Израиля с применение ракет и беспилотников началась раньше, чем планировалось. Тогда же израильские ВВС нанесли удар по иранскому самолету-заправщику, который находился в аэропорту города Мешхед, расположенному на востоке Ирана.

По данным израильских властей, в ночь на 16 июня иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. В округе Гуш-Дан были повреждены два многоэтажных дома, на месте работают спасатели. Также ракеты упали в районе Хайфы.

Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР. В этих центрах готовились террористические атаки против Израиля с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные. Согласно изображению, которое опубликовала пресс-служба армии, поражено десять объектов.

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Милена Костерева
Иран Израиль КСИР уничтожение
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