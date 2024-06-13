Bloomberg узнал детали плана финансирования Киева за счет активов России

Средства Украине будут выделять в виде кредитов. Каждый участник соглашения будет оформлять его по отдельности и потенциально нести риски в связи с тем, что прибыли от активов России может не хватить на погашение долга

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Страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм, который позволит предоставить Украине помощь примерно на $50 млрд за счет прибыли от российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные об этом источники. Первые транши в рамках этого механизма могут быть переведены к концу года.

Механизм заключается в том, что Киеву будут выделены кредиты, которые будут погашены доходами от заблокированных российских активов. Предполагается, что механизм позволит обеспечить Украину поддержкой в среднесрочном периоде.

Кредиты будет выделять каждый участник по отдельности, их структура будет зависеть от размера экономики каждой страны и особенностей внутреннего регулирования, пишет агентство. Кроме того, страны будут нести риски по этим кредитам в случае, если прибыли от российских активов не хватит на погашение долгов.

Средства намерены направить для финансирования украинской обороны, экономики и восстановления.

Соглашение будет подписано на саммите лидеров G7, а нюансы будут согласованы уже после встречи.

На Западе заморожены активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около $280 млрд. Большая часть замороженных в ЕС средств находится в депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли около $5 млрд чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще около $1,7 млрд. Bloomberg отмечает, что прибыль от заблокированных российских активов оценивается в €3–5 млрд в год.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Киева, в том числе будет судиться.

Президент Владимир Путин в мае подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны, движимое и недвижимое, в том числе компаний и американцев, для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.