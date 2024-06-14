Путин пообещал не оставить безнаказанным изъятие активов России

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Любые попытки Запада изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД России на встрече с руководством ведомства. Трансляцию ведет РБК.

«Несмотря на все крючкотворство, воровство безусловно останется воровством. И безнаказанным не останется с другой стороны», — сказал глава государства.

По его словам, западные страны, украв российские активы, сделают еще один шаг к разрушению системы, которую они создали сами, и которая обеспечивала их процветание.

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