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Война санкций ,  
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Путин пообещал не оставить безнаказанным изъятие активов России

Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Любые попытки Запада изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД России на встрече с руководством ведомства. Трансляцию ведет РБК.

«Несмотря на все крючкотворство, воровство безусловно останется воровством. И безнаказанным не останется с другой стороны», — сказал глава государства.

По его словам, западные страны, украв российские активы, сделают еще один шаг к разрушению системы, которую они создали сами, и которая обеспечивала их процветание.

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Владимир Путин санкции против России активы России
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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