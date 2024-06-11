Глава Еврокомиссии назвала Харьков Европой

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Харьков — это Европа, как и Украина в целом. Об этом она сказала на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Фон дер Ляйен, обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, отметила, что это первая конференция по восстановлению страны, которая проходит в ЕС.

«Харьков — это Европа. Украина — это Европа. И наш Союз — ваш дом», — отметила она.

Глава ЕК сообщила, что в июле Брюссель предоставит Киеву €1,5 млрд из доходов от замороженных российских активов: 90% этих средств пойдут на оборону, 10% — на восстановление.

Она также пообещала перечислить Киеву €1,9 млрд из фонда для Украины в конце июня.

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