Участники саммита в Швейцарии заявят о контроле Украины над ЗАЭС

Reuters: в коммюнике саммита в Швейцарии есть пункт о контроле Украины над ЗАЭС

В коммюнике говорится, что ЗАЭС должна работать под контролем Киева и МАГАТЭ, Украине нужен доступ к портам в Черном и Азовском морях, а пленных надо освободить путем «полного обмена». Москва называет условия Киева неприемлемыми

Агентство Reuters опубликовало проект коммюнике проходящей в Швейцарии конференции о мирном урегулировании конфликта России и Украины. В совместном заявлении участников саммита есть пункт о ядерной безопасности, который подразумевает контроль Киева над Запорожской атомной электростанцией.

«Украинские атомные электростанции и установки, в том числе Запорожская АЭС, должны работать безопасно и надежно, под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением», — приводит агентство выдержку из текста. В коммюнике отмечается, что применение ядерного оружия в контексте военного конфликта России и Украины или подобные угрозы недопустимы.

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по величине в мире. С начала военных действий в феврале 2022 года ее контролируют российские военные. Осенью того же года, когда Россия присоединила Запорожскую область, президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность.

Помимо ядерной безопасности, в тексте коммюнике, который приводит Reuters, содержатся еще два пункта из украинской «формулы мира» — продовольственная безопасность и обмен пленными.

Для обеспечения первого «решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей». Недопустимы нападения на торговые суда в портах или во время их следования, а также на гражданскую портовую инфраструктуру, говорится в заявлении. Там отмечается необходимость обеспечить безопасность украинской сельхозпродукции третьим странам.

Что касается военнопленных, все они должны быть освобождены путем «полного обмена», говорится в заявлении. «Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину», — цитирует Reuters коммюнике.

Российская сторона считает украинскую формулу неприемлемой, в МИДе исключали диалог на ее основе. Путин 14 июня представил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров, которые включают полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международных уровнях, а также отмену западных санкций.

В коммюнике саммита в Швейцарии подчеркнут, что для достижения мира необходимо участие и диалог всех сторон: «Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеуказанных областях при более активном участии представителей всех сторон». Участники двухдневной встречи в Бюргенштоке еще на первом дне конференции 15 июня заявили, что, хотя российских представителей не пригласили, без Москвы «мирный процесс немыслим», долгосрочное решение конфликта должно быть принято с участием как Украины, так и России.

Путин считает саммит уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса». В Кремле заявили, что мирную конференцию нельзя рассматривать как серьезную попытку найти пути урегулирования конфликта, так как «без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно».