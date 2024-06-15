На открытии саммита мира в Швейцарии заявили о необходимости диалога с Россией

На открытии саммита мира без России заявили о нужде в диалоге с Москвой

Мирное урегулирование немыслимо без России, признали власти Швейцарии, организовавшие форум по украинской «формуле мира», куда Москву не позвали. Президент Ахмерд подчеркнула, что встреча позволит «проложить путь»

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Долгосрочное решение конфликта России и Украины должно быть принято с участием двух сторон, а потому нет иллюзий в возможности окончательного соглашения на нынешней конференции. Об этом заявила президент Виола Амхерд на открытии украинского саммита мира. Трансляция идет на YouTube.

«Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны, мы можем помочь проложить путь», — сказала Амхерд (цитата по УНН).

«Но мы можем приблизиться к такому пониманию. Предложение за предложением», — подчеркнула Амхерд (цитата по УНН).

Саммит «предложение за предложением» положит начало этому процессу с широкой мировой поддержкой, продолжила она, признав, что цель — амбициозна.

Саудовская делегация призвала Россию и Украину решиться на «тяжелые компромиссы» для достижения мира. «И нужно подчеркнуть, что любой серьезный процесс потребует представительства России. Мы надеемся, что этот саммит отражает данные цели», — сказал глава МИДа королевства Файсал бин аль-Сауд.

Российскую делегацию на саммит не позвали, но Киев пообещал передать Москве достигнутые на встрече соглашения. Москва считает бессмысленным обсуждать какие-либо возможности урегулирования без ее участия и отказывается обсуждать «формулу мира», представленную украинской стороной. Российские власти требуют от Украины признать утрату суверенитета над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями, отказаться от вступления в НАТО и добиться снятия международных санкций против России.

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