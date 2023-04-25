МИД заявил о готовности России защищаться «любыми средствами»
Россия при неминуемой агрессии против нее оставляет за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
В новой Концепции внешней политики России, утвержденной указом президента Владимира Путина, говорится, что страна может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников. Дипломату был задан вопрос, какие виды вооружений, согласно этому положению концепции, могут быть использованы для предотвращения нападения.
«При разрешении межгосударственных противоречий и конфликтов Россия, как и прежде, в первую очередь будет стремиться к их урегулированию мирными средствами — с помощью дипломатии и переговоров. Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — сказал Ермаков.
В то же время он отметил, что Россия считает необходимым стабилизировать отношения между ядерными державами и не отказывается от новых договоров с Западом в сфере безопасности в будущем. «Она [архитектура международной безопасности] должна не на словах, а на деле нивелировать конфликтный потенциал на основе взаимного учета сторонами коренных интересов друг друга», — подчеркнул дипломат.
После начала российской спецоперации на Украине отношения между Россией и Западом резко ухудшились. Москва обвиняет США и их союзников в содействии «украинскому режиму», а Запад винит Россию в нарушении международного права и развязывании боевых действий на территории независимого государства. О том, что Россия готова к мирным переговорам ранее неоднократно говорил президент Владимир Путин. В то же время он подчеркивал, что власти предпримут «все имеющиеся силы и средства» для защиты страны и обеспечения безопасности ее новых регионов.
Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов. Жители регионов автоматически стали гражданами России. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает эти регионы оккупированными.
На фоне продолжающихся боевых действий в марте этого года Кремль опубликовал новую Концепцию внешней политики России. В документе говорится, что Россия «самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития». Помимо этого, в новой концепции указано, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений. Тем не менее Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности, международного мира, сбалансированного и справедливого развития человечества.