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МИД заявил о готовности России защищаться «любыми средствами»

МИД: при неминуемой агрессии Россия будет защищаться любыми средствами
Ранее о готовности защищать Россию и новые регионы страны «любыми средствами» говорил Путин. В МИДе напомнили, что при невозможности предотвратить агрессию, Москва готова обеспечить свою безопасность всеми имеющимися средствами

Россия при неминуемой агрессии против нее оставляет за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

В новой Концепции внешней политики России, утвержденной указом президента Владимира Путина, говорится, что страна может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников. Дипломату был задан вопрос, какие виды вооружений, согласно этому положению концепции, могут быть использованы для предотвращения нападения.

«При разрешении межгосударственных противоречий и конфликтов Россия, как и прежде, в первую очередь будет стремиться к их урегулированию мирными средствами — с помощью дипломатии и переговоров. Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — сказал Ермаков.

В то же время он отметил, что Россия считает необходимым стабилизировать отношения между ядерными державами и не отказывается от новых договоров с Западом в сфере безопасности в будущем. «Она [архитектура международной безопасности] должна не на словах, а на деле нивелировать конфликтный потенциал на основе взаимного учета сторонами коренных интересов друг друга», — подчеркнул дипломат.

После начала российской спецоперации на Украине отношения между Россией и Западом резко ухудшились. Москва обвиняет США и их союзников в содействии «украинскому режиму», а Запад винит Россию в нарушении международного права и развязывании боевых действий на территории независимого государства. О том, что Россия готова к мирным переговорам ранее неоднократно говорил президент Владимир Путин. В то же время он подчеркивал, что власти предпримут «все имеющиеся силы и средства» для защиты страны и обеспечения безопасности ее новых регионов.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов. Жители регионов автоматически стали гражданами России. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает эти регионы оккупированными.

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На фоне продолжающихся боевых действий в марте этого года Кремль опубликовал новую Концепцию внешней политики России. В документе говорится, что Россия «самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития». Помимо этого, в новой концепции указано, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений. Тем не менее Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности, международного мира, сбалансированного и справедливого развития человечества.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МИД Россия агрессия концепция внешняя политика Военная операция на Украине
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