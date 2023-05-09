Путин заявил, что Россия хочет видеть будущее мирным и свободным

Президент, выступая по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил, что Россия не считает враждебными страны ни Запада, ни Востока. По его словам, «мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным»

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На параде Победы на Красной площади президент Владимир Путин заявил, что Россия хочет видеть будущее мирным и стабильным, а любая идеология превосходства недопустима. Трансляцию парада ведет РБК.

«Для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна», — заявил президент.

По его словам, несмотря на итоги Великой Отечественной войны, западные элиты «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию и агрессивный национализм».

Путин также отметил, что заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада сегодня стала Украина. «Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов», — сказал президент.

В прошлом октябре Путин также говорил, что вооруженный конфликт на Украине начался в том числе из-за «попыток некоторых сил» в Киеве и на Западе «подправить историю» и «возродить нацизм на наших [России] исторических территориях». Глава государства признал, что в России и странах Европы неонацисты тоже есть, но только на Украине «их ставят в разряд национальных героев».

В то же время президент неоднократно указывал на неизбежность победы России на Украине и важность сплоченности народа. «Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов», — заявил Путин в январе.