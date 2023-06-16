Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в освобождении военнопленных

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поблагодарил во время встречи на ПМЭФ президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейдом Аль Нахайяна за помощь эмирата в освобождении удерживаемых на Украине российских военнопленных.

«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении; событий, связанных с обменом удерживаемых лиц и решением ряда других гуманитарных вопросов подобного рода», — заявил президент во время встречи с бен Зейдом Аль Нахайяна на ПМЭФ-2023.

Путин также подчеркнул, что отношения России и ОАЭ развиваются успешно. «Я знаю, что экономика, социальная сфера под вашим руководством развиваются очень активно. В этом смысле для нас Эмираты — очень хороший, комфортный партнер», — отметил президент.

Материал дополняется.