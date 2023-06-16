В Киеве оценили риск сибирской язвы из-за купания в зараженном Днепре

Потоком воды смыло скотомогильники, из-за чего власти Украины запретили купаться и ловить рыбу во всей акватории Днепра ниже ГЭС. Если использовать эту воду, есть риск болезней, которых не хватит времени перечислить, сказал Ляшко

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В результате прорыва плотины Каховской ГЭС вода в реке Днепр оказалась загрязнена, по некоторым показателям превышение в 28 тыс. раз, любое ее использование грозит опасностью для здоровья, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью украинской службе Би-би-си.

«Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку», — сказал Ляшко.

Министр отказался назвать наиболее проблемный отрезок реки, подчеркнув, что опасность представляет вся акватория ниже Каховской дамбы. Купаться и ловить рыбу запрещено также на всем украинском побережье Черного моря, так как туда попадает вода из Днепра.

Журналист спросил у министра, действительно ли есть риск распространения сибирской язвы из-за затопления скотомогильников. Тот ответил, что по этой болезни риск небольшой, но все зависит от соблюдения требований: «Если споры, смытые водой, будут потихоньку уходить в море, риск низкий. Если будут нарушения, будут этой водой поить животных, прогноз будет другим».

«Если я сейчас буду перечислять все угрожающие болезни, нам не хватит времени сегодня — паразитарные, вирусные, бактериологические», — добавил Ляшко.

Министр рассказал, что власти занимаются подвозом воды на пострадавшие территории для питья и использования в быту. На привозной воде местным жителям предстоит жить не меньше трех месяцев. Ляшко не исключил, что в случае вспышки заболеваний на территориях введут карантин в качестве крайней меры.

«Все будет зависеть от того, какую болезнь обнаружат, какова динамика ее распространения, каков источник инфицирования. Один вопрос, когда человек инфицируется из-за рыбы, и есть случай холеры. Другой случай, когда холера пришла из-за централизованного водоснабжения, где-то выведены из строя очистные сооружения, которые дезинфицировали воду. И тогда совсем другие масштабы реагирования», — объяснил глава Минздрава Украины.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня; Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий.

Председатель херсонского правительства Андрей Алексеенко предварительно оценил ущерб в 11,5 млрд руб. Глава Херсонской обладминистрации со стороны Украины Александр Прокудин говорил, что ущерб окружающей среде превысил €1,5 млрд. Полностью вода с затопленных районов сойдет к 20 июня.

«С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушение Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра», — рассказал РБК профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.