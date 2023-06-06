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Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн

В ночь на 6 июня была частично разрушена плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:19

Фото:Яндекс.Карты Фото:Яндекс.Карты

09:17

Назначенный украинскими властями губернатор Херсонской области Александр Прокудин заявил, что полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.

09:11

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил о том, что под угрозой подтопления находятся 14 населенных пунктов. Это Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино.

08:44

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил агентству ТАСС, что угрозы для Запорожской АЭС минимальны. «Был период довольно тревожный, когда поднимался уровень воды в Каховском водохранилище, тогда уже были меры предприняты по минимизации рисков, поэтому на сегодняшний день - это осторожный прогноз - можно говорить, что для Запорожской атомной станции вся эта история сопряжена с минимальными рисками. Нам удалось подготовиться еще на том этапе, мы рассчитываем, что все должно быть в этом смысле в режиме близком штатному», - сказал он.

08:43

Член администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал видео разрушения Каховской ГЭС.
 

08:37

Представитель экстренных служб Херсонской области заявил агентству ТАСС, что по предварительным данным удар по Каховской ГЭС был нанесен из РСЗО «Ольха».

08:33

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев допустил проблемы с поставкой воды в Крым в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС.

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