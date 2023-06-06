Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил агентству ТАСС, что угрозы для Запорожской АЭС минимальны. «Был период довольно тревожный, когда поднимался уровень воды в Каховском водохранилище, тогда уже были меры предприняты по минимизации рисков, поэтому на сегодняшний день - это осторожный прогноз - можно говорить, что для Запорожской атомной станции вся эта история сопряжена с минимальными рисками. Нам удалось подготовиться еще на том этапе, мы рассчитываем, что все должно быть в этом смысле в режиме близком штатному», - сказал он.