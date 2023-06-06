Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн
В ночь на 6 июня была частично разрушена плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона.
Назначенный украинскими властями губернатор Херсонской области Александр Прокудин заявил, что полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил о том, что под угрозой подтопления находятся 14 населенных пунктов. Это Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино.
Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил агентству ТАСС, что угрозы для Запорожской АЭС минимальны. «Был период довольно тревожный, когда поднимался уровень воды в Каховском водохранилище, тогда уже были меры предприняты по минимизации рисков, поэтому на сегодняшний день - это осторожный прогноз - можно говорить, что для Запорожской атомной станции вся эта история сопряжена с минимальными рисками. Нам удалось подготовиться еще на том этапе, мы рассчитываем, что все должно быть в этом смысле в режиме близком штатному», - сказал он.
Член администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал видео разрушения Каховской ГЭС.
Представитель экстренных служб Херсонской области заявил агентству ТАСС, что по предварительным данным удар по Каховской ГЭС был нанесен из РСЗО «Ольха».
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев допустил проблемы с поставкой воды в Крым в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС.