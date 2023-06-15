В Одессе позеленело море

Video

Море в Одессе стало зеленым. Видео публикуют местные телеграм-каналы, передает «Страна».

Гидробиолог Олег Ковтун, которого цитирует УНИАН, объяснил это явление цветением водорослей. По словам специалиста, цвет воды восстановится, если подует северо-западный ветер.

Мэрия Одессы провела анализы и выявила в морской воде ротавирус А и ДНК сальмонеллы. Холеры там не нашли. На пляже «Ланжерон» зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа — в два раза, а соленость оказалась ниже нормы в 2,6 раза.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Херсонской, Николаевской и Одесских областях с 19 июня запретят купаться и ловить рыбу из-за существенного ухудшения показателей речной и морской воды. Ситуацию в Одесской области он назвал «достаточно рискованной», пишет «Страна».