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Власти назвали срок полного схода воды в Херсонской области

Власти Херсонской области: вода в регионе полностью сойдет к 20 июня
Село затопленное&nbsp;водой после разрушения Каховской ГЭС
Село затопленное водой после разрушения Каховской ГЭС (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Вода в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня, тогда же Днепр вернется в русло, написал в телеграм-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«На сегодня в Алешках и округе вода остается только в низинах — до 1,6 м. Началось нормальное снабжение — смогли зайти машины с продуктами», — сообщил он. 10 июня власти прогнозировали, что Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.

В Херсонской области 6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам Днепра. Станция расположена выше Херсона по течению реки (левый берег контролирует Россия, а правый — Украина). Стороны обвинили в произошедшем друг друга и объявили эвакуацию населения.

Херсонские власти оценили ущерб от разрушения плотины и последующего затопления почти в 40 млрд руб., написал Алексеенко. Он пояснил, что сумма меняется по мере того, как из затопленных мест уходит вода и становится ясен масштаб повреждений. В Киеве оценили ущерб окружающей среде более чем в €1,5 млрд.

Согласно последним данным, от последствий разрушения ГЭС на левом берегу Днепра погибли 17 человек. Более 7,2 тыс. жителей эвакуировали из зоны затопления, отчитывались в МЧС. Ведомство признало разрушение Каховской ГЭС чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

В ночь на 14 июня врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах уровень воды снизился практически до нулевой отметки и составил 0,1 и 0,25 м соответственно. В Новокаховском городском округе, по его словам, уровень воды держится на отметке 5 м.

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