США поддержали идею упростить вступление Украины в НАТО

Украина может вступить в НАТО без участия в Плане действий по членству, такую идею высказал генсек Столтенберг, США ее одобрили. Москва выступает против присоединения Киева к блоку

Министр обороны Украины Алексей Резников и генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Вашингтон поддерживает идею генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине для присоединения к альянсу не нужно будет выполнять условия плана действий по членству (ПДЧ), сообщают The Washington Post (WP) и Axios со ссылкой на источники. Портал указывает, что предложение одобряет американский президент Джо Байден.

План действий по членству (ПДЧ) — это программа, включающая в себя консультации и практическую помощь со стороны НАТО с учетом потребностей стран, желающих стать членами альянса. «Участие в ПДЧ не предопределяет какого-либо решения Североатлантического союза о будущем членстве», — отмечается на сайте блока. Программа ПДЧ действует с 1999 года. За это время через нее прошли свыше десятка стран, ставших участницами альянса, — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония. Последняя из присоединившихся к блоку стран, Финляндия, не имела своего ПДЧ. Сейчас в программе участвует Босния и Герцеговина.

WP пишет, что если идею одобрят другие страны-члены альянса, то это снимет дискуссионный вопрос о том, что НАТО предложит Киеву в ответ на его требования об ускоренном вступлении в альянс.

Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре прошлого года. Столтенберг не раз заявлял, что Киев является членом евроатлантической семьи и его место в НАТО, по словам генсека, союзники по блоку согласны с этим. 14 июня он пообещал, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Украина получит «четкий» сигнал по поводу своего членства.

Ранее о таком сигнале просил украинский лидер Владимир Зеленский. Он указывал на понимание того, что Киев не станет членом НАТО, пока идут боевые действия, но отметил необходимость услышать на июльском саммите «нечто большее, чем слова об «открытых дверях» альянса».



Москва заявляла, что недопущение Украины в НАТО является одной из целей российской спецоперации. «В противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны», — подчеркивал Кремль. Россия и ранее требовала сохранения ха Украиной нейтрального статуса.