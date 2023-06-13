Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 20:32
Путин заявил, что западные танки на Украине «прекрасно горят» Политика, 20:46
ЦБ объяснил дефицит юаней на российском рынке Финансы, 20:44
Бывший тренер Овечкина возглавил клуб Панарина Спорт, 20:29
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 20:22
Путин прокомментировал планы Украины вступить в НАТО словами Собчака Политика, 20:16
Путин допустил ответное использование снарядов с обедненным ураном Политика, 20:09
Акинфеев заявил, что не собирается в ближайшее время заканчивать карьеру Спорт, 20:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин предложил создать парк снесенных на Украине памятников Политика, 19:57
Маккартни сообщил о последней песне The Beatles, созданной благодаря ИИ Life, 19:46
ЦБ заявил о возможности внешних расчетов цифровыми рублями Экономика, 19:45
Промоутер назвал дату следующего боя мобилизованного Минеева Спорт, 19:41
Киностудия имени Горького перейдет в собственность Москвы Общество, 19:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:36
На защиту Белгородской области от диверсантов отправят бойцов «Ахмата» Политика, 19:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин прокомментировал планы Украины вступить в НАТО словами Собчака

Президент Путин: Украина должна была выйти из СССР с тем, с чем пришла
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак верно говорил, что Украине следовало уйти из Советского Союза с тем, с чем она пришла. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Он же правильно сказал: «Вы хотите уходить? Уходите. Но уходите с тем, с чем пришли», — напомнил Путин. — А в 1645 году или 54-м году Украина пришла... Украины не было».

Он подчеркнул, что к существованию независимой Украины необходимо относиться с уважением, но политическое руководство этой страны должно было выстраивать с Россией нормальные отношения. По его словам, проблема именно в угрозе России, исходящей со стороны Украины: Москву «обманули», пообещав, что НАТО не будет расширяться на восток. «Но наши исторические территории с населением русскоговорящим — в НАТО. Не оборзели, нет?» — поинтересовался он.

Глава государства и прежде вспоминал об этой цитате Собчака. Так, в опубликованной летом 2021 года статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент писал, что Собчак «как высокопрофессиональный юрист» «считал, что любое решение должно быть легитимно». «И потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики — учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание», — писал Путин.

Президент России не раз говорил, что до появления Украинской ССР «никакой Украины не было».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский называл свою страну «единственной законной наследницей Киевской Руси». «[Украина] — страна, с которой началась история христианства в Восточной Европе», — говорил он 28 июля 2022 года. В этот день отмечается День крещения Руси, в прошлом году Украина также впервые отметила День государственности в этот день. По словам Зеленского, Украина — «не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна».

Читайте на РБК Pro
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Полнота после 30 лет: шесть мифов об ожирении
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Теги
Персоны
Анатолий Собчак Владимир Путин Украина СССР НАТО
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал условие мирного урегулирования на Украине
Политика
Зеленский заявил, что Украина не готова «отдать свою землю»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter