Путин прокомментировал планы Украины вступить в НАТО словами Собчака

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак верно говорил, что Украине следовало уйти из Советского Союза с тем, с чем она пришла. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Он же правильно сказал: «Вы хотите уходить? Уходите. Но уходите с тем, с чем пришли», — напомнил Путин. — А в 1645 году или 54-м году Украина пришла... Украины не было».

Он подчеркнул, что к существованию независимой Украины необходимо относиться с уважением, но политическое руководство этой страны должно было выстраивать с Россией нормальные отношения. По его словам, проблема именно в угрозе России, исходящей со стороны Украины: Москву «обманули», пообещав, что НАТО не будет расширяться на восток. «Но наши исторические территории с населением русскоговорящим — в НАТО. Не оборзели, нет?» — поинтересовался он.

Глава государства и прежде вспоминал об этой цитате Собчака. Так, в опубликованной летом 2021 года статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент писал, что Собчак «как высокопрофессиональный юрист» «считал, что любое решение должно быть легитимно». «И потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики — учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание», — писал Путин.

Президент России не раз говорил, что до появления Украинской ССР «никакой Украины не было».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский называл свою страну «единственной законной наследницей Киевской Руси». «[Украина] — страна, с которой началась история христианства в Восточной Европе», — говорил он 28 июля 2022 года. В этот день отмечается День крещения Руси, в прошлом году Украина также впервые отметила День государственности в этот день. По словам Зеленского, Украина — «не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна».