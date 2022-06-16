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Военная операция на Украине ,  
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NBC узнал о недовольстве Байдена словами чиновников о победе Украины

По данным источников, Байден «был не в восторге» от слов главы Пентагона о победе Украины и о том, что США хотят «видеть Россию ослабленной». Он увидел в этом риск вовлечения Вашингтона в прямой конфликт с Москвой
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Президент США Джо Байден попросил министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена не заходить слишком далеко в выражении поддержки Украине, сообщает NBC со ссылкой на чиновников американской администрации.

По их словам, Байден провел конференц-call с министрами, когда те летели из Киева в конце апреля, о нем не было известно ранее. В ходе беседы глава государства выразил озабоченность тем, что их комментарии могут порождать нереалистичные ожидания и увеличить риск вовлечения США в прямой конфликт с Россией. По сведениям телеканала, Байден посоветовал министрам смягчить тон.

«Байден был недоволен тем, что Блинкен и Остин говорили о победе на Украине. Он был не в восторге от такой риторики», — сказал один из источников. Остин и Блинкен заявили Байдену, что их слова неправильно интерпретировали.

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Высказывания, о которых шла речь в беседе с Байденом, глава Пентагона произнес в ходе визита в Киев 25 апреля. Тогда Остин сказал, что Украина может победить в конфликте, а также заявил: «Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать вещи, которые сделала на Украине». По словам Остина, в Вашингтоне хотят, чтобы у России «не было возможности быстро восполнить потенциал». Его позицию поддержал Блинкен.

В начале июня Байден заявил, что цель США в контексте конфликта на Украине заключается в том, чтобы «видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину». Поэтому Вашингтон будет поставлять Киеву более современные вооружения и боеприпасы, оказывать финансовую помощь и сотрудничать с партнерами по санкциям против России. При этом, как отметил Байден, Соединенные Штаты не намерены пытаться добиться смены режима в России и поощрять Украину к нанесению ударов за ее пределами.

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Кремль заявил, что поставки США вооружений, в частности ракетных систем залпового огня, «подливают масла в огонь» и Вашингтон «придерживается линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Джо Байден Энтони Блинкен Ллойд Остин Украина Военная операция на Украине США

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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