NBC узнал о недовольстве Байдена словами чиновников о победе Украины
Президент США Джо Байден попросил министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена не заходить слишком далеко в выражении поддержки Украине, сообщает NBC со ссылкой на чиновников американской администрации.
По их словам, Байден провел конференц-call с министрами, когда те летели из Киева в конце апреля, о нем не было известно ранее. В ходе беседы глава государства выразил озабоченность тем, что их комментарии могут порождать нереалистичные ожидания и увеличить риск вовлечения США в прямой конфликт с Россией. По сведениям телеканала, Байден посоветовал министрам смягчить тон.
«Байден был недоволен тем, что Блинкен и Остин говорили о победе на Украине. Он был не в восторге от такой риторики», — сказал один из источников. Остин и Блинкен заявили Байдену, что их слова неправильно интерпретировали.
Высказывания, о которых шла речь в беседе с Байденом, глава Пентагона произнес в ходе визита в Киев 25 апреля. Тогда Остин сказал, что Украина может победить в конфликте, а также заявил: «Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать вещи, которые сделала на Украине». По словам Остина, в Вашингтоне хотят, чтобы у России «не было возможности быстро восполнить потенциал». Его позицию поддержал Блинкен.
В начале июня Байден заявил, что цель США в контексте конфликта на Украине заключается в том, чтобы «видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину». Поэтому Вашингтон будет поставлять Киеву более современные вооружения и боеприпасы, оказывать финансовую помощь и сотрудничать с партнерами по санкциям против России. При этом, как отметил Байден, Соединенные Штаты не намерены пытаться добиться смены режима в России и поощрять Украину к нанесению ударов за ее пределами.
Кремль заявил, что поставки США вооружений, в частности ракетных систем залпового огня, «подливают масла в огонь» и Вашингтон «придерживается линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».