Песков понадеялся, что Макрон с Шольцем и Драги сподвигнут Зеленского

Кремль считает, что западным политикам стоит концентрироваться в Киеве не только на теме поддержки Украины путем оружия. По словам Пескова, они должны использовать контакты, чтобы Зеленский «реально посмотрел на положение дел»

Фото: John Moore / Getty Images

Президенты Франции и Румынии Эмманюэль Макрон и Клаус Йоханнис, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги обсудят в Киеве вывоз украинского зерна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Тема зерна будет обсуждаться. Мы с вами все знаем, что мы пока не можем понять суть позиции Украины по зерну», — сказал Песков. По его словам, позиция России по этому вопросу известна, прилагает усилия и Турция.

Представитель Кремля выразил надежду, что приехавшие в Киев политики «не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания ее оружием». «Это бесполезно и продолжит страдания людей. Надеемся, что они используют контакты, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел», — сказал Песков.

Макрон, Шольц и Драги на поезде прибыли в Киев утром 16 июня. Итальянские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что они сидят за столом в вагоне «Укрзализныци». Йоханнис также приехал на поезде, но отдельно от других европейских политиков.

La Stampa писала, что они обсудят с украинским президентом вопросы разминирования портов и разблокировку зерновых коридоров. Источники Europe 1 указывали, что Макрон во время визита также может объявить о передаче Украине еще шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar.

На Украине остаются заблокированы 20 млн т зерна, Россия, Украина и Турция при содействии ООН обсуждают пути его вывоза. В организации указывали, что от поставок зерновых из России и с Украины зависят более 50 стран, однако застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота на международном рынке. Власти России неоднократно говорили, что российская сторона вывозу зерна не препятствует. Как пояснял президент России Владимир Путин, есть несколько способов вывоза пшеницы, в том числе через подконтрольные Украине порты, однако для этого украинские военные должны разминировать подходы к ним. Россия, со своей стороны, гарантирует мирный проход кораблей в международные воды. Киев просит для вывоза зерна гарантии третьих стран.