La Stampa узнала цели визита Макрона, Шольца и Драги в Киев

Источники итальянской газеты сообщили, что одной из целей визита в Киев является обсуждение с Зеленским вопросов разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетят Киев в четверг, 16 июня, сообщила итальянская газета La Stampa. При этом официально ни одна из стран пока это не подтвердила.

По данным газеты, политики планируют обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров.

О планируемой поездке Макрона, Шольца и Драги ранее сообщал Bild. По данным издания, политики собираются провести встречу с Зеленским до саммита G7, который пройдет с 26 по 28 июня.

Кроме того, источники Europe 1 сообщили о поездке Макрона в Киев, которая может состояться в ближайшие недели. По данным радиостанции, во время этого визита французский лидер может объявить о передаче Украине еще шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Первые шесть таких орудий были переданы Киеву в конце апреля. О возможном визите Драги на Украину еще в апреле писала La Repubblica.

Немецкий канцлер 3 мая говорил, что не приедет в Киев, прежде чем украинские власти примут президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Источники Bild говорили, что в Киеве не хотели принимать главу государства из-за «тесных связей» с Россией.

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При этом Шольца критиковали украинские политики за то, что с начала военных действий на Украине он так ни разу и не посетил Киев. Зеленский приглашал канцлера приехать в Киев 9 мая, но тогда визит так и не состоялся.

Украинскую столицу ранее уже посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

11 июня в Киеве с Зеленским встретилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Они обсудили восстановление Украины и ее прогресс на пути к членству в Европейском союзе.