Байден сообщил о плане вывезти зерно с Украины по железным дорогам

Союзники собираются построить временные хранилища близ украинских границ, заявил президент США. Ширина железнодорожной колеи на Украине отличается от западной, поэтому потребуются помещения для перевалки

Фото: David Gray / Reuters

Администрация США разрабатывает план вывоза зерна с Украины по железной дороге, который предусматривает создание перевалочных пунктов близ границы республики, в том числе в Польше, заявил президент США Джо Байден, выступая в Филадельфии на съезде Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (AFL-CIO) с речью об экономической ситуации в США.

«Тысячи тонн зерна лежат в зернохранилищах и готовы к отправке на экспорт, но они не могут отправить их по Черному морю <...>. Так что мы работаем над планом его вывоза через другие страны по железным дорогам», — пояснил он.

Байден напомнил, что на Украине остаются заблокированы около 20 млн т зерна. По словам американского президента, Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами по поводу его вывоза.

Байден также отметил, что ширина украинской железнодорожной колеи отличается от стандартов ЕС, что вызывает сложности при попытке вывезти большой объем грузов напрямую в Евросоюз. «Так что мы построим временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы могли перегрузить зерно из вагонов в эти хранилища и затем в вагоны в Европе, довезти его до океана и доставить по всему миру», — заключил он.

О том, что Вашингтон вместе с союзниками пытается найти способ вывезти с Украины около 20 млн т зерна, чтобы вернуть его на мировой рынок, Байден говорил еще в мае. Через неделю телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что США и ЕС рассматривают возможность вывоза пшеницы и кукурузы с Украины по железной дороге и на самолетах. Немецкий министр экономического развития Свенья Шульце подчеркивала, что страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) хотят помочь в первую очередь нуждающимся государствам.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил страны ЕС в попытках накопить поставляемое с Украины зерно в собственных хранилищах. Российские власти считают, что продовольственный кризис провоцируют страны, которые ввели санкции против Москвы.

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14 июня замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич сообщил, что страна попросила Евросоюз помочь ей построить временные зернохранилища взамен тех, которые были уничтожены или к которым Киев потерял доступ в результате боевых действий. Помочь с вывозом зерна с Украины уже решила Германия, однако ее правительство подсчитало, что сможет вывезти из страны только 10 млн т.