Байден сообщил о плане вывезти зерно с Украины по железным дорогам
Администрация США разрабатывает план вывоза зерна с Украины по железной дороге, который предусматривает создание перевалочных пунктов близ границы республики, в том числе в Польше, заявил президент США Джо Байден, выступая в Филадельфии на съезде Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (AFL-CIO) с речью об экономической ситуации в США.
«Тысячи тонн зерна лежат в зернохранилищах и готовы к отправке на экспорт, но они не могут отправить их по Черному морю <...>. Так что мы работаем над планом его вывоза через другие страны по железным дорогам», — пояснил он.
Байден напомнил, что на Украине остаются заблокированы около 20 млн т зерна. По словам американского президента, Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами по поводу его вывоза.
Байден также отметил, что ширина украинской железнодорожной колеи отличается от стандартов ЕС, что вызывает сложности при попытке вывезти большой объем грузов напрямую в Евросоюз. «Так что мы построим временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы могли перегрузить зерно из вагонов в эти хранилища и затем в вагоны в Европе, довезти его до океана и доставить по всему миру», — заключил он.
О том, что Вашингтон вместе с союзниками пытается найти способ вывезти с Украины около 20 млн т зерна, чтобы вернуть его на мировой рынок, Байден говорил еще в мае. Через неделю телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что США и ЕС рассматривают возможность вывоза пшеницы и кукурузы с Украины по железной дороге и на самолетах. Немецкий министр экономического развития Свенья Шульце подчеркивала, что страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) хотят помочь в первую очередь нуждающимся государствам.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил страны ЕС в попытках накопить поставляемое с Украины зерно в собственных хранилищах. Российские власти считают, что продовольственный кризис провоцируют страны, которые ввели санкции против Москвы.
14 июня замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич сообщил, что страна попросила Евросоюз помочь ей построить временные зернохранилища взамен тех, которые были уничтожены или к которым Киев потерял доступ в результате боевых действий. Помочь с вывозом зерна с Украины уже решила Германия, однако ее правительство подсчитало, что сможет вывезти из страны только 10 млн т.