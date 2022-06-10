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Europe 1 узнала о планах Макрона приехать в Киев и объявить о гаубицах

Макрон в ближайшие недели посетит Киев впервые с начала спецоперации России, рассказали источники Europe 1. Париж вместе с этим объявит о передаче Киеву еще шести орудий Caesar, они способны поражать цели на расстоянии в 40 км
Фото: Armée de Terre
Фото: Armée de Terre

Власти Франции намерены передать Украине еще шесть 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar, официальный анонс может совпасть с визитом в Киев французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на информированные источники.

Поездка Макрона в украинскую столицу может состояться в ближайшие недели, рассказали собеседники Europe 1, этот вопрос прорабатывается окружением французского президента.

Небольшие объемы поставок объясняются малым количеством таких Caesar в арсенале Франции, указывает Europe 1, Париж на данный момент обладает 70 орудиями этого типа. При этом производство новых орудий Caesar занимает около года.

Обсуждение поставок еще шести орудий Caesar стороны обсудили во время визита нового главы французского МИД Катрин Колонны на прошлой неделе, рассказали собеседники станции.

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Фото:J. Scott Applewhite / AP

Первые шесть орудий Caesar французская сторона передала на Украину в конце апреля. Вместе с ними Киев получил противотанковые ракетные системы Milan. Газета Ouest-France писала в конце апреля, что уже тогда в Париже планировали, что поставят Киеву 12 орудий.

Орудия Caesar способны поразить цель на расстоянии до 40 км, они являются основным вооружением артиллерийских полков многоцелевых бригад и срочного реагирования, говорится на сайте французского Минобороны. Ведомство утверждает, что боеприпасы имеют «превосходную точность», а шасси Mercedes-Unimog — «чрезвычайно маневренное». К 2025 году французская армия будет обладать 109 орудиями Caesar, планируют в министерстве.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франция Эмманюэль Макрон артиллерия Украина поставки оружия гаубица

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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