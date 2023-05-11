Премьер Грузии положительно оценил отмену Россией визового режима

Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения 10 мая. Президент Грузии Зурабишвили раскритиковала решение Москвы, а премьер-министр Гарибашвили положительно оценил его

Ираклий Гарибашвили (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили положительно оценил отмену Россией визового режима и снятие запрета на перелеты, передает Sputnik Грузия.

«У нас в России миллион этнических грузин, наших соотечественников. У них здесь члены семьи, родственники, знакомые, и очень важно облегчить их передвижение», — отметил он.

Накануне, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на полеты в Грузию. Кроме того, он отменил визовый режим для граждан Грузии. После публикации указа МИД сообщил, что отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.



Прямое авиасообщение с Грузией Россия приостановила в июне 2019 года. Этому предшествовали протесты в Тбилиси, которые начались после скандала с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

Помимо Гарибашвили, решение России приветствовал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Он также отметил, что в России проживают более миллиона грузин, которые имеют очень тесные связи с проживающими в Грузии родственниками, и что решение Москвы облегчит их бытовые условия и позволит им беспрепятственно путешествовать.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выполняет в стране в основном представительские функции, раскритиковала решения Москвы. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — заявила политик.

Не пускать российские самолеты в Грузию также призвал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям», — заявил он.