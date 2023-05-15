Минэкономики: Грузия заработает до $400 млн в год после возобновления полетов из России

В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия заработает $300–400 млн в год за счет туризма благодаря возобновлению прямого авиасообщения с Россией, заявил глава Минэкономики республики Леван Давиташвили, передает Sputnik.

Министр отметил, что прямые рейсы имеют социальное значение для этнических грузин, проживающих в России.

Давиташвили рассказал, что несколько авиакомпаний, в том числе грузинских, уже запросили у правительства республики разрешение начать полеты. В частности, есть запрос на рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

«Борты, к которым нет доступа к их технической информации, квалифицированному ремонту и обслуживанию, не могут летать в пространстве Грузии. Мы разрешим всем компаниям и бортам, которые соответствуют этим требованиям, выполнять рейсы», — сказал Давиташвили.

В Агентстве гражданской авиации Грузии сообщили, что несколько авиакомпаний России запросили разрешения выполнять регулярные полеты в страну. Решение примут после подробного изучения статуса авиакомпаний и их воздушных судов в плане международных санкций или ограничений.