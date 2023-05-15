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В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией

Минэкономики: Грузия заработает до $400 млн в год после возобновления полетов из России
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия заработает $300–400 млн в год за счет туризма благодаря возобновлению прямого авиасообщения с Россией, заявил глава Минэкономики республики Леван Давиташвили, передает Sputnik.

Министр отметил, что прямые рейсы имеют социальное значение для этнических грузин, проживающих в России.

Давиташвили рассказал, что несколько авиакомпаний, в том числе грузинских, уже запросили у правительства республики разрешение начать полеты. В частности, есть запрос на рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

«Борты, к которым нет доступа к их технической информации, квалифицированному ремонту и обслуживанию, не могут летать в пространстве Грузии. Мы разрешим всем компаниям и бортам, которые соответствуют этим требованиям, выполнять рейсы», — сказал Давиташвили.

В Агентстве гражданской авиации Грузии сообщили, что несколько авиакомпаний России запросили разрешения выполнять регулярные полеты в страну. Решение примут после подробного изучения статуса авиакомпаний и их воздушных судов в плане международных санкций или ограничений.

Авиасообщение с Грузией было прервано российской стороной четыре года назад — в августе 2019-го. Поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

Указ о возобновлении авиасообщения с Грузией подписал 10 мая президент Владимир Путин. В Минтрансе затем сообщили о планах организовывать полеты между странами по семь раз в неделю.

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Теги
Грузия авиасообщение Министерство экономики
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