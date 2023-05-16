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Минфин США призвал конгресс не ждать до последнего из-за риска дефолта

Глава Минфина США Йеллен в письме лидерам конгресса подтвердила дату дефолта 1 июня
Министр финансов США Джанет Йеллен вновь призвала конгрессменов как можно скорее повысить госдолг и не ждать «до последней минуты», так как это может нанести ущерб бизнесу и доверию потребителей
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Глава Минфина США Джанет Йеллен направила лидерам конгресса новое письмо, в котором вновь предупредила о риске наступления дефолта 1 июня.

«По нашим оценкам, Министерство финансов, скорее всего, не сможет удовлетворять все обязательства правительства, если конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка к началу июня», — заявила она. По словам Йеллен, фактическая дата может отличаться от предполагаемой на несколько дней или недель.

Министр призвала конгрессменов не ждать «до последней минуты», отметив, что это может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно сказаться на кредитном рейтинге Соединенных Штатов.

Госдолг США достиг $31,4 трлн в начале года, это предельный уровень, допустимый законом. Йеллен еще в начале мая предупредила, что летом правительство может потерять возможность обслуживать долг.

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в конце апреля предложила повысить лимит на $1,5 трлн в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. Этого должно быть достаточно, чтобы предотвратить дефолт до 31 марта 2024 года. Речь идет в том числе о сокращении медицинского страхования для социально незащищенных групп населения и других расходов (всего на $4,5 трлн). Демократы не поддержали план.

Президент Джо Байден говорил, что дефолт «не вариант», и напомнил, что его предотвращение — это конституционная обязанность конгресса. По его словам, в случае дефолта экономика погрузится в рецессию, международная репутация США будет сильно подорвана, и этот сценарий не стоит даже обсуждать.

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В Белом доме заявили, что превышение лимита госдолга может привести к серьезным экономическим последствиям. В случае затяжного дефолта число рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%, а безработица вырастет на 5%. Йеллен считает, что нет никакого способа защитить финансовую систему США, кроме как выполнением конгрессом своей работы. Если же Байден применит 14-ю поправку к американской конституции, которая позволяет наращивать заимствования без утверждения конгрессом повышения лимита госдолга, станет «конституционным кризисом», заявила она.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минфин США Джанет Йеллен госдолг дефолт
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