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Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций против России

Ранее глава дипломатии ЕС предупреждал, что санкции могут быть не согласованы из-за позиции некоторых стран по нефтяному эмбарго из России. Он также уточнил, что не знает, сколько времени теперь займет согласование шестого пакета
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал он.

Боррель добавил, что главы МИД стран ЕС не обсуждали возможность выплат странам сообщества компенсаций за введение санкций против России. Он также заявил, что не знает, сколько недель займет согласование шестого пакета санкций, включая нефтяное эмбарго, против России.

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С конца февраля Евросоюз ввел против России пять пакетов санкций и готовит шестой. Меры должен одобрить Совет ЕС. О планах включить в этот набор нефтяное эмбарго в начале мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо этого, шестой пакет санкций ЕС, по ее словам, будет направлен на высокопоставленных российских военных и других лиц, «совершивших военные преступления», отключение Сбербанка и ряда других российских крупных банков от международной системы SWIFT, а также запрет на вещание в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.

Боррель ранее предупреждал, что шестой пакет санкций может быть не согласован на заседании 16 мая, поскольку некоторые страны не намерены менять свою позицию по ограничению импорта российской нефти. Против планов нефтяного эмбарго, в частности, высказывалась Венгрия: ее власти неоднократно заявляли, что не одобрят пакет санкций, если он будет включать в себя эмбарго. Reuters писал, что на одном из заседаний опасения по поводу запрета высказывали также Болгария, Словакия и Чехия.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая призвал Евросоюз занять единую позицию, которой у объединения сейчас нет «в отношении некоторых санкций».

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Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин говорил в марте, что Россия не собирается просить Запад об отмене санкций. Власти признают, что сложности в связи с ограничениями есть, но в то же время считают, что их нельзя сопоставить со «страшными испытаниями страны в ХХ веке». Президент Владимир Путин предупредил страны Евросоюза о «труднопреодолимых последствиях» при продолжении санкционного давления. В начале мая он подписал указ о новых ответных мерах России на санкции.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции Евросоюз Жозеп Боррель
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