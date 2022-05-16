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Война санкций ,  
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Орбан заявил об эффективности антироссийских санкций только «на бумаге»

Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Западные санкции против России неэффективны и могут навредить тем, кто их вводит, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в парламенте страны после своего переизбрания на пост, пишет издание 24.hu.

«Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но мне, как бы я ни старался вспомнить, не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как терпели неудачу те, кто ее вводил», — сказал Орбан.

По словам политика, Венгрия вместе с европейскими странами вступила «в эпоху опасности для Европы и для западного человека». События на Украине и санкционная политика уже вызвали финансовый кризис, отметил Орбан, при этом у Европы «нет средств для урегулирования конфликта по соседству».

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

В мае европейские политики уже неоднократно обсуждали положения шестого пакета санкций против России, ключевым пунктом которого может стать эмбарго на российскую нефть. Однако пока страны не могут прийти к консенсусу по данному вопросу. В частности, против данного запрета выступает Венгрия. В ЕК отмечали, что достигли некоторого прогресса в переговорах с Будапештом по этому вопросу, но МИД страны заявил, что ЕС должен «сделать гораздо больше для того, чтобы в перспективе» Венгрия изменила свою позицию. Без ее одобрения пакет санкций не будет принят.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 13 мая, опубликовал свое видение развития ситуации в мире после введения антироссийских санкций. В числе десяти последствий санкционной политики Медведев назвал логистический, энергетический, продовольственный и финансовый кризис; новые региональные военные конфликты и эпидемии; активизацию террористов и упадок международных институтов; создание новых международных альянсов и появление новой архитектуры безопасности в мире.

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