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Военные опровергли переброску техники из Ленобласти к границе Финляндии

Из Выборгского района Ленинградской области военная техника к российско-финской границе не следует, также в той зоне не дислоцируются «Искандеры», заявили в ЗВО. Ранее о технике на дороге к Выборгу написал «ВЧК-ОГПУ»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские ракетные комплексы «Искандер» или другая военная техника не следуют в сторону Финляндии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Западного военного округа.

«В Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что ракетных комплексов «Искандер» нет в составе военной техники, которая дислоцируется в Выборгском районе Ленинградской области.

16 мая Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что на дороге в сторону Выборга заметили «Искандеры» и военную технику.

РБК направил запрос в пресс-службу Западного военного округа.

МИД пообещал соответствовать статусу «непосредственной угрозы» для НАТО
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Официальное решение о вступлении в НАТО Финляндия приняла накануне, 15 мая. До этого президент страны Саули Ниинистё провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого сообщил ему о намерениях по членству в альянсе. Президент России в разговоре назвал ошибкой отказ Хельсинки от традиционной политики нейтралитета. Ниинистё охарактеризовал разговор с Путиным как хладнокровный, заметив, что российский коллега спокойно воспринял информацию и не повторял «угрозы подчиненных».

16 мая Путин заявил, что вступление Финляндии, а также Швеции в Североатлантический альянс является проблемой, которая создается искусственно, но расширение НАТО за счет них угрозы для Москвы не создает. При этом он предупредил, что расширение военной инфраструктуры альянса вызовет ответную реакцию России.

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Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозы
Политика

МИД ранее заявлял, что Москва не смирится с расширением НАТО на север Европы, а общий уровень военной напряженности возрастет. В ведомстве считают, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не укрепит их безопасность, а Россия примет меры для своей безопасности в зависимости от того, какие последствия повлечет расширение. Так, если НАТО решит приблизить ядерные силы и инфраструктуру к границам, Москва примет адекватные меры предосторожности, пояснили в МИДе.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Алена Прохоренко
Финляндия российская граница Искандер военная техника
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