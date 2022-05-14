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МИД раскрыл, от чего будет зависеть ответ на вступление Финляндии в НАТО

Замглавы МИД Грушко: вступление Швеции и Финляндии в НАТО не останется без ответа
По словам замглавы МИД России Грушко, ответ России будет зависеть от того, какую инфраструктуру НАТО разместит в Финляндии и Швеции
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО Россия не будет принимать решение о своих ответных действиях на эмоциях, оно будет зависеть от инфраструктуры альянса в этих странах, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — сказал Грушко (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы МИДа считает, что пока рано говорить о возможности размещения российских ядерных сил в Балтийском регионе. Если НАТО приблизит свои ядерные силы и инфраструктуру к российским границам, Москве необходимо будет принять адекватные меры предосторожности, добавил замминистра.

Полянский не исключил, что Финляндия и Швеция могут стать «целью России»
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Дмитрий Полянский

Финляндия и Швеция пока являются государствами-партнерами Североатлантического альянса, однако после начала российской военной операции на Украине они вновь заговорили о возможности вступления в НАТО.

Шведская газета Expressen со ссылкой на свои источники в правительстве передавала, что Стокгольм может подать заявку в понедельник, 16 мая. 13 мая министр иностранных дел Финляндии Пекко Хаависто рассказал, что Хельсинки подадут заявку в НАТО в середине следующей недели, если это одобрит парламент.

В Кремле расценивают желание Финляндии стать членом НАТО как угрозу. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Хельсинки и Стокгольм могут стать «целью для удара», если на их территории появятся войска альянса. Кроме того, России придется серьезно усилить группировку сухопутных сил вдоль своих границ со странами НАТО и развернуть военно-морские силы в Финском заливе, предлагал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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