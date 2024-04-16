Сможет ли конгресс США выйти из тупика в споре о помощи Киеву В палате представителей решили развести помощь Украине и Израилю по разным биллям

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон наконец изложил свой вариант, как предоставить военную помощь Украине и Израилю. Насколько жизнеспособна и приемлема для обеих палат его схема — разбирался РБК

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Массированная атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля подтолкнула конгресс США к тому, чтобы активизировать работу над согласованием пакета военной помощи ключевым американским союзникам — Израилю, Украине и Тайваню. Вот уже несколько месяцев ее объем и режим предоставления не могут согласовать сенат, контролируемый демократами, и палата представителей, где большинство у республиканцев.

В воскресенье спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон заявил, что постарается решить дело с утверждением ассигнований на нужды Израиля на текущей неделе, а в понедельник представил однопартийцам конкретный план по выходу из многомесячного тупика.

Что предлагает Джонсон

Вместо того, чтобы проводить ассигнования на поддержку союзников единым пакетом, как это делалось раньше, Джонсон предложил разбить их на четыре отдельных законопроекта.

Военная помощь для Израиля и Украины будет разведена в два билля, еще один нужно принять для «усиления наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе»; четвертый предусматривает «дополнительные меры по противодействию нашим противникам и укреплению нашей национальной безопасности». Этот проект Джонсон опубликовал Джонсон в соцсети X.

Как сообщает The Hill, последний билль будет содержать предложение о финансировании поддержки Украины за счет арестованных российских активов, план предоставления части этой помощи в виде кредитов, а также новые санкции против Ирана после атаки на Израиль. Один из собеседников издания утверждает, что в законопроект также войдут запрет TikTok и одобрение конвертируемых займов для оказания гуманитарной помощи.

Какие ассигнования предполагает каждый из законопроектов, спикер палаты представителей не уточнил. По словам Джонсона, голосование по ним может пройти в пятницу вечером. «По всему миру происходят события, за которыми мы все очень внимательно следим. Мы знаем, что мир наблюдает за тем, как мы отреагируем», — заявил он журналистам после встречи с однопартийцами. Поскольку законопроекты, которые, возможно, утвердит палата представителей, могут значительно отличаться от ранее одобренных сенатом документа, потребуется их одобрение и в верхней палате.

Москва неоднократно осуждала предоставление западной военной помощи Украине, указывая, что это только затягивает конфликт и увеличивает число жертв.

Какие варианты военной помощи союзникам рассматривал конгресс 7 февраля республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение законопроекта на общую сумму $118,28 млрд ($60,06 млрд из них предназначались Украине). Этот билль также предусматривал дополнительные расходы на охрану границ в связи с беспрецедентным наплывом мигрантов, а также миграционную реформу, ставшую плодом длительных консультаций конгресса и Белого дома. Этот документ был даже не допущен до рассмотрения верхней палатой конгресса США. Тогда сенаторы-демократы прибегли к «плану Б» — биллю, откуда были исключены положения о миграционной реформе, с общей суммой ассигнований на помощь союзникам в $95 млрд. Сенат его одобрил 13 февраля, но Джонсон отказался допустить его до голосования в палате представителей. 16 февраля члены нижней палаты от обеих партий опубликовали компромиссный вариант законопроекта на сумму $66,32 млрд (помощь Украине — $47,69 млрд). Однако и этот документ не был вынесен на рассмотрение конгрессменов. Белый дом призывает палату представителей утвердить прошедший сенат билль на $95 млрд.

Какую реакцию встретило предложение спикера

Предложенная спикером палаты представителей схема позволит конгрессменам фактически разобрать билль сената на части и выбрать те фрагменты, которые им больше нравятся. Более того, Джонсон позволил им вносить свои предложения о правка каждого из биллей, пишет The Hill. «На выходных мой телефон разрывался от звонков: все члены палаты представителей сообщали мне о своих идеях», — рассказал Джонсон журналистам после закрытой встречи республиканцев.

Но часть наиболее радикально настроенных республиканцев была крайне раздосадована предложением спикера. При обсуждениях они настаивали, что помощь Украине должна быть увязана с противодействием нелегальной иммиграции на американо-мексиканской границе. Однако соответствующие меры в предложенные спикером проекты так и не вошли. «Многие консерваторы очень расстроены тем, как это происходит. Он буквально нарушил свое обещание», — сказала член палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин.

Еще 22 марта Грин подала ходатайство об отстранении Джонсона от должности спикера, хотя и не внесла его на голосование. В начале октября 2023 года палата представителей впервые в истории США проголосовала за отстранение от должности предшественника Джонсона Кевина Маккарти. У республиканцев незначительный перевес в нижней палате конгресса, поэтому поддержки демократов и восьми голосов недовольных спикером республиканцев оказалось достаточно для смещения Маккарти.

Грин сказала журналистам, что пока не решила, будет ли добиваться отставки Джонсона в случае, если он, как обещает, вынесет на голосование билли о помощи Израилю и Украине. Впрочем, сам Джонсон заявил, что не слишком встревожен подобной перспективой. «Я не трачу свое время на то, чтобы беспокоиться о ходатайствах об освобождении <...> Мы собираемся выполнять свою работу», — заявил он CNN.

Джонсон допустил, что в конечном итоге все четыре билля сведут в один, прежде чем отправиться на рассмотрение сената. «Я лично предпочел бы делать это по отдельности, но пусть решает палата», — заявил он. Такой вариант не устраивает некоторых республиканцев, включая тех, кто поначалу поддержал идею Джонсона. Член палаты представителей от Аризоны Энди Биггс выступил категорически против того, чтобы помощь Израилю «попала в заложники» помощи Украине.

Более того, часть республиканцев принципиально выступает против безвозмездной помощи Украине. Некоторые наиболее влиятельные члены партии, включая экс-президента США Дональда Трампа и сенатора Линдси Грэма, предлагают предоставлять ее в форме беспроцентных кредитов, в том числе под залог российских активов, замороженных в США. «Что касается законопроекта о помощи Украине, <...> мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы [США] продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов», — заявил Трамп после встречи с Джонсоном 13 апреля.

Издание The Hill сообщило в конце марта, что демократы в обеих палатах конгресса в целом одобряют идею беспроцентных кредитов, хотя и предпочли бы выделить Киеву безвозмездную помощь в формате и объеме, утвержденных сенатом еще в феврале.

Весь период дискуссий администрация Джо Байдена продолжала выделять военную помощь Украине. В конце декабря Пентагон объявил о новом пакете на общую сумму в $250 млн, куда вошли снаряды и другие боеприпасы, а также компоненты для ПВО и артиллерии. 12 марта Байден одобрил еще один пакет неотложной помощи на общую сумму $300 млн (эти средства были сэкономлены Министерством обороны США при реализации долгосрочных контрактов по производству вооружений для Украины). В Пентагоне назвали пакет «одноразовой хорошей сделкой» и предупредили, что ведомство не сможет постоянно оказывать поддержку стране в таком виде.

Каковы шансы на одобрение помощи Украине и Израилю по отдельности

Опрошенные РБК эксперты считают, что перспективы инициированных Джонсоном законопроектов туманны. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что эта схема не нашла поддержки у демократов, которые настаивают на пакетном подходе. В ноябре 2023 года палата представителей приняла билль о выделении Израилю $14,3 млрд, однако сенат отказался рассматривать его вне связки с помощью украине.

По мнению Васильева, предложение Джонсона создает довольно запутанную ситуацию, которая потенциально может привести к торможению работы всего конгресса и ставит под вопрос попадание биллей на стол президента. «Это политика затягивания и пробуксовки при рассмотрении и принятии этих законопроектов. Причем не только в палате представителей, но и в сенате, где и республиканцы, и демократы могут вносить различные поправки, которые повлекут за собой новые голосования. Поправки могут выхолостить содержание законопроекта или даже торпедировать его», — пояснил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик, в свою очередь, указал на крайне низкие шансы согласования пакета помощи Украине в отрыве от поддержки Израиля. По его мнению, фокус внимания американской общественности с октября сместился с Украины на Ближний Восток, и внимание к этому региону лишь возрастает в связи с риском войны между Израилем и Ираном, в которую могут быть втянуты США.

Особое внимание к ближневосточному конфликту уделяют и американские бизнес-круги, поскольку регион крайне важен с точки зрения логистики и поставок энергоносителей — нефти и газа. «Республиканцы больше симпатизируют Израилю, нежели Украине, а лоббистские возможности Израиля в Вашингтоне намного выше, чем у проукраински настроенных политтехнологов и лоббистских групп», — отметил Сокольщик. С его точки зрения, на решение палаты представителей также может повлиять текущая ситуация на поле боя на Украине — конгрессмены могут отказаться инвестировать значительные ресурсы в «бесперспективный проект».

Даже в случае утверждения палатой представителей законопроект о помощи Израилю может быть отвергнут сенатом. Васильев отмечает, что часть демократов настороженно относится к выделению Израилю значительной военной помощи, опасаясь, что она подтолкнет его к еще более агрессивному ведению боевых действий. «Израиль может посчитать, что его претензии на проведение военной операции могут быть подкреплены миллиардами долларов», — отметил эксперт.

При обсуждении предыдущих вариантов законопроекта прогрессивное крыло Демпартии США активно выступало против оказания военной помощи Израилю и требовало немедленного перемирия в секторе Газа. Некоторые из прогрессистов организовали протестное голосование на праймериз в нескольких штатах, чтобы продемонстрировать Белому дому: безоговорочная поддержка Израиля может обернуться тем, что Байден не будет переизбран. Ситуацию еще больше осложнил ошибочный удар ВВС Израиля по гуманитарному конвою базирующейся в Вашингтоне благотворительной организации World Central Kitchen.

Впрочем, позиция прогрессистов, по всей видимости, смягчилась после иранской атаки на Израиль. Видные демократы, требовавшие не предоставить Израилю вооружения до завершения расследования инцидента с конвоем, 14 апреля подписали письмо к Джонсону с требованием немедленно проголосовать за 95-миллиардный билль, пишет Foreign Policy. Свою роль в этом могла сыграть последовательность американских властей, которые добиваются от кабинета Биньямина Нетаньяху сокращения масштабов военных действий, а также согласие израильтян на увеличение поставок гуманитарной помощи в секторе Газа, открытие так дополнительного КПП и задействование для поставок продовольствия и предметов первой необходимости порта Ашдод.