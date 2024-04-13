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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о планах дать Украине кредиты вместо «подарков»

Дональд Трамп: республиканцы могут помочь Киеву кредитами, но не «подарками»
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп выступил против безвозмездного финансирования Украины, отметив, что республиканцы рассматривают возможность выдачи Киеву кредитов вместо «подарков». Москва осуждает любую помощь Украине
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредитов, заявил экс-президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.

«Что касается законопроекта о помощи Украине, если спикер будет продвигать его, мы рассматриваем его прямо сейчас <...> и мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы [США] продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов», — подчеркнул Трамп.

Он также призвал европейские страны «сделать шаг вперед» в вопросе помощи Украине, поскольку, по его мнению, от украинского конфликта «они пострадали гораздо больше».

«Ситуация на Украине никогда бы не случилась, если бы я был президентом. И это все говорят, включая демократов, это вызывает возмущение у людей. Миллионы людей погибают, миллионные [потери] людей с обеих сторон», — добавил экс-президент.

Выделение финансирования на помощь Украине заблокировано в конгрессе США с прошлого октября. В этом году в феврале сенат (верхняя палата) все-таки одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд; в него входит $60 млрд для Киева. Однако палата представителей до сих пор не может согласовать финансирование.

Джонсон ранее заявлял о намерении вынести на голосование свой законопроект о помощи Украине после каникул (они закончились 9 апреля). Он включает в себя возможность предоставления Киеву кредита.

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Фото:Manu Brabo / Getty Images

Трамп неоднократно выступал с критикой «безвозмездной» помощи Украине, а также не раз говорил, что если бы был президентом, то разрешил бы конфликт в кратчайшие сроки. В интервью Fox News в минувшем июле он рассказал, что для начала связался бы с Путиным и Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — говорил экс-президент.

Источники The Washington Post в начале апреля сообщили, что Трамп в частной беседе рассказал о плане завершения конфликта на Украине, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал публикацию «фейковыми новостями».

Москва не раз заявляла об открытости к переговорам, но на своих условиях, в числе которых — признание за ней новых территорий и нейтральный статус Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что Киев «почти ничего не производит» и полностью зависит от западного финансирования. Он также утверждал, что, если поставки «прекратятся завтра», то Украине «жить останется неделю».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп финансирование кредиты Военная операция на Украине Республиканская партия США
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