Трамп заявил о планах дать Украине кредиты вместо «подарков»

Трамп выступил против безвозмездного финансирования Украины, отметив, что республиканцы рассматривают возможность выдачи Киеву кредитов вместо «подарков». Москва осуждает любую помощь Украине

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Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредитов, заявил экс-президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.

«Что касается законопроекта о помощи Украине, если спикер будет продвигать его, мы рассматриваем его прямо сейчас <...> и мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы [США] продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов», — подчеркнул Трамп.

Он также призвал европейские страны «сделать шаг вперед» в вопросе помощи Украине, поскольку, по его мнению, от украинского конфликта «они пострадали гораздо больше».

«Ситуация на Украине никогда бы не случилась, если бы я был президентом. И это все говорят, включая демократов, это вызывает возмущение у людей. Миллионы людей погибают, миллионные [потери] людей с обеих сторон», — добавил экс-президент.

Выделение финансирования на помощь Украине заблокировано в конгрессе США с прошлого октября. В этом году в феврале сенат (верхняя палата) все-таки одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд; в него входит $60 млрд для Киева. Однако палата представителей до сих пор не может согласовать финансирование. Джонсон ранее заявлял о намерении вынести на голосование свой законопроект о помощи Украине после каникул (они закончились 9 апреля). Он включает в себя возможность предоставления Киеву кредита.

Трамп неоднократно выступал с критикой «безвозмездной» помощи Украине, а также не раз говорил, что если бы был президентом, то разрешил бы конфликт в кратчайшие сроки. В интервью Fox News в минувшем июле он рассказал, что для начала связался бы с Путиным и Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — говорил экс-президент.

Источники The Washington Post в начале апреля сообщили, что Трамп в частной беседе рассказал о плане завершения конфликта на Украине, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал публикацию «фейковыми новостями».

Москва не раз заявляла об открытости к переговорам, но на своих условиях, в числе которых — признание за ней новых территорий и нейтральный статус Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что Киев «почти ничего не производит» и полностью зависит от западного финансирования. Он также утверждал, что, если поставки «прекратятся завтра», то Украине «жить останется неделю».