Как в конгрессе США начался хаос из-за Украины, Израиля и миграции Республиканцы снова блокируют билль о военной помощи Киеву и защите южной границы

Сенаторы-республиканцы, месяцами требовавшие от демократов решительных мер в борьбе с нелегальной миграцией, решили заблокировать соответствующий билль. Джо Байден обвинил их в бесхребетности и страхе перед Дональдом Трампом

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Сенаторы-республиканцы решили заблокировать законопроект, включающий в себя пакет помощи американским союзникам, в том числе Украине и Израилю, и выделение средств на усиление охраны границы США с Мексикой в связи с наплывом мигрантов. Как сообщает CNN, на процедурном голосовании 7 февраля они планируют не допустить документ даже до рассмотрения верхней палатой конгресса США. В контролируемой республиканцами палате представителей также заявили, что не поддержат законодательную инициативу, если она все же к ним поступит.

The New York Times и NPR охарактеризовали возникшую в конгреcсе ситуацию как хаос.

Что известно о рассматриваемом законопроекте

Документ был подготовлен сенаторами от обеих партий; он предусматривает дополнительные ассигнования на нужды национальной безопасности в размере $118,28 млрд, в частности:

$60,06 млрд на помощь Украине;

$20,23 млрд на усиление охраны южной границы США;

$14,1 млрд на помощь Израилю;

$10 млрд на гуманитарную помощь мирному населению Украины, сектора Газа и Западного берега реки Иордан;

$4,83 млрд на поддержку союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе и «сдерживание агрессии китайского правительства»;

$2,44 млрд на борьбу с йеменскими хуситами в Красном море;

$2,33 на помощь беженцам с Украины и других стран;

$400 млн на укрепление безопасности в некоммерческих организациях и религиозных учреждениях.

Документ также предполагает значительное ужесточение иммиграционной политики. Над этими положениями работал в том числе сенатор-республиканец от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд, один из наиболее консервативных членов верхней палаты, отмечает CNN. Среди наиболее примечательных положений билля — обязанность президента США закрыть границу с Мексикой, в случае если на протяжении недели ее пересекут больше 5 тыс. раз в день или если в один из дней этот показатель превысит 8,5 тыс. В рамках иммиграционной реформы также планируется ужесточить критерии для получения убежища в Соединенных Штатах.

В начале декабря республиканцы отклонили пакет помощи Украине и Израилю именно из-за того, что в соответствующем законопроекте не содержалось мер по обеспечению безопасности на южной границе. Теперь, спустя несколько месяцев переговоров и предварительного согласования билля, они передумали и решили заблокировать принятие документа с этими положениями: об этом заявили, в том числе, Джеймс Лэнкфорд и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, которого The New York Times охарактеризовал как главного сторонника помощи Украине в партии.

Более того, 7 февраля республиканское большинство в палате представителей попыталось принять отдельный законопроект о военной помощи Израилю на $17,6 млрд. Поддержка ключевого американского союзника на Ближнем Востоке — одна из немногих точек соприкосновения между конгрессменами от двух партий.

Для одобрения документа требовалась поддержка двух третей палаты представителей (287 из 435 членов), однако демократы проголосовали против, сочтя это «циничным политическим маневром» и попыткой сорвать утверждение более широкомасштабного законопроекта, подготовленного сенаторами от обеих партий. Даже если билль о помощи Израилю и был бы принят конгрессом, Джо Байден пообещал наложить на него вето.

Почему республиканцы передумали голосовать за билль

Возражения республиканцев касаются именно предложенных мер для разрешения миграционного кризиса, а не помощи Украине или Израилю. Конгрессмены утверждают, что итоговый законопроект по-прежнему далек от их ожиданий, а у Байдена и без того есть все полномочия, чтобы незамедлительно закрыть границу с Мексикой. «Он мог бы сделать это прямо сейчас, просто он не заинтересован в преодолении созданного им кризиса», — заявил сенатор-республиканец Эрик Шмитт. Сенатор Джон Баррассо и вовсе предложил отложить кампанию на мексиканской границе до окончания президентских выборов.

Против билля активно выступает и экс-президент США Дональд Трамп: он назвал законопроект «не более чем изощренной ловушкой для республиканцев, чтобы те взяли на себя вину за то, что радикальные левые демократы сделали с нашей границей как раз во время наших самых важных выборов».

Накануне голосования в сенате Байден выступил с видеообращением, в котором связал сопротивление республиканцев с их страхом перед Трампом, который с высокой долей вероятности будет представлять партию на президентских выборах 5 ноября. «Кому они служат — Дональду Трампу или американскому народу? Они здесь для того, чтобы решать проблемы или просто использовать их в политических целях?» — задался вопросами Байден.

Президент сообщил, что кропотливая работа над законопроектом велась несколько месяцев, по выходным и праздникам, и в документе отражены все требования, которые выдвигали республиканцы. Байден призвал конгрессменов принять билль и незамедлительно отправить его к нему на подпись, пригрозив, что в противном случае сделает отказ республиканцев — сторонников Трампа обеспечить безопасность границы США одним из ключевых пунктов своей предвыборной кампании.

Как сообщает CBS, лидер демократов в сенате Чак Шумер уже разработал «план Б» на случай провала двухпартийного билля. На рассмотрение конгрессменов будет внесен законопроект, не предполагающий иммиграционную реформу, но включающий все остальные пункты предыдущего документа, в том числе выделение помощи Украине и Израилю.

Из-за партийных разногласий конгресс США с осени не может принять бюджет на текущий финансовый год (в США он начинается 1 октября). Федеральное правительство трижды оказывалось на грани шатдауна — вынужденной приостановки работы и сворачивания ряда государственных программ. Но в последний момент демократы и республиканцы все же согласовывали временный бюджет. Его самая последняя версия, принятая 18 января и предусматривающая финансирование правительства до начала марта, не включала в себя помощь союзникам. Из-за этого администрация Байдена была вынуждена поставить на паузу передачу вооружений Украине. В конце декабря 2023 года США выделили республике последний пакет помощи на $250 млн.

Как ситуация на южной границе стала ключевой темой президентской гонки

Миграционный кризис на американо-мексиканской границе разгорелся еще в 2021 году, но в последние месяцы ситуация стала критической. В декабре 2023 года погранслужба США произвела рекордные 250 тыс. арестов в связи с попытками нелегального проникновения на американскую территорию — на 13% больше, чем в декабре 2022 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

Наплыв нелегальных мигрантов спровоцировал конфликт между федеральным правительством и властями Техаса, у которого 1930-километровая граница с Мексикой. Еще в марте 2021 года местный губернатор Грег Эббот инициировал не согласованную с центральными властями операцию по предотвращению проникновения мигрантов и наркотиков на территорию этого штата.

Минюст США попытался опротестовать в суде такие меры местных властей, как установка колючей проволоки и плавучих заграждений на реке Рио-Гранде, разделяющей США и Мексику. 1 февраля Верховный суд США встал на сторону федеральной администрации, однако Эббот не просто не подчинился, но и приказал Нацгвардии Техаса установить новые заборы, взять под контроль четырехкилометровый участок границы вблизи города Игл-Пасс и не пропускать туда федеральных агентов. В противостоянии с Вашингтоном политика поддержали больше 20 республиканцев-губернаторов; часть из них даже отправили на южную границу территориальные вооруженные подразделения.

На фоне конфликта с федеральным правительством в соцсетях стали все чаще появляться призывы к Texit — выходу Техаса из состава США. Хотя де-юре штат не может отделиться от остальной страны, Эббот пытается сделать это де-факто: губернатор назвал наплыв мигрантов «вторжением» и сослался на статьи Конституции страны, которые признают, что штаты имеют «суверенный интерес» в защите своих границ, пояснил РБК профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алан Кафруни.

Эксперт предположил, что кризис на южной границе и противостояние губернаторов-республиканцев с федеральным правительством займут центральное место в президентской кампании Трампа. А Байден, отметил он, поставлен перед непростым выбором. С одной стороны, он может распорядиться о переводе Нацгвардии Техаса в федеральное подчинение — к аналогичным мерам в 1950–1960-х годах прибегали президенты Дуайт Эйзенхауэр и Джон Кеннеди.

«Однако задействование федеральных вооруженных сил, при условии их готовности выполнять приказы, может спровоцировать широкомасштабные политические и социальные потрясения на местном, а в перспективе и на национальном уровне», — отметил Кафруни. Но если Байден «капитулирует», то это создаст опасный прецедент и станет серьезным вызовом конституционному порядку в США.