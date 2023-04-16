В G7 договорились о координации из-за «непредсказуемости» поставок газа

Министры стран G7 договорились к 2030 году кратно увеличить производство ветровой и солнечной энергии, а также координировать действия из-за «непредсказуемости» поставок газа, в том числе из России

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Министры энергетики стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) подтвердили приверженность цели о снижении выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году, а также подтвердили необходимость координировать действия по снижению рисков, обусловленных «непредсказуемостью» поставок газа, передает Bloomberg.

«Мы подтверждаем приверженность «Семерки» достижению нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при полном цикле добычи и производства ископаемых видов топлива к 2050 году», — сказано в тексте заявления.

Представители G7 обязались к 2030 году коллективно увеличить мощность ветровой энергии на 150 ГВт, а мощность солнечной — более чем на 1 ТВт.

В то же время министры отметили, что инвестиции в газовый сектор могут быть уместны для «помощи в устранении потенциальных дефицитов рынка, вызванных кризисом на Украине», а также не стали ставить крайние сроки по отказу от использования угля. Кроме того, «Большая семерка» договорилась работать, чтобы «уменьшить влияние России на цепочки поставок в ядерной энергетике».

После начала российской военной операции на Украине Запад ввел эмбарго на поставки нескольких видов энергоносителей из России. Так, в августе в силу вступил запрет на поставки угля, а в декабре — на поставки нефти. Также западные страны ввели потолки цен на российские газ и нефть.

Власти России в ответ запретили продавать газ в иностранной валюте недружественным странам, из-за чего многие из них отказались от закупок. Помимо этого, поставки газа в Европу резко сократились после диверсий на «Северных потоках». После этого доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в начале марта заявила о преодолении зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России. «Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы», — сказала она.

Полностью заместить российский газ страны Европы смогут примерно за два-три года, говорил в феврале главный исполнительный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци. По его данным, европейским государствам следует найти новых поставщиков для 60 млрд куб. м газа, поступающих из России.