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Глава Еврокомиссии рассказала о выросших на 300% счетах за свет летом

Глава ЕК фон дер Ляйен: счета за свет в Евросоюзе летом выросли на 300%
Фон дер Ляйен заявила, что «Канада спасла Украину» и помогла Европе справиться с нехваткой газа. По ее словам, стоимость электроэнергии летом вырастала на 300%, но теперь зависимость от российского газа преодолена
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Конфликт на Украине сблизил Канаду и Евросоюз, поскольку после сокращения поставок российского газа на 80%, Оттава помогла европейским странам справиться с этой проблемой, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед канадским парламентом. Ее слова приводит на сайте пресс-служба ЕК.

«Прошлым летом наши счета за электроэнергию выросли на 300%. Однако шантаж Путина не увенчался успехом. Мы восполнили дефицит российского газа за счет увеличения импорта от надежных поставщиков», — сказала она.

Фон дер Ляйен напомнила о совместных санкциях против России, приеме в Канада украинских беженцев, а также программе UNIFIER по подготовке служащих ВСУ, добавив: «Я не могу преувеличиваю — Канада спасла Украину».

Глава Еврокомиссии уже обвиняла российскую сторону в шантаже, когда «Газпром» в апреле 2022 года прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию. Она подчеркнула, что такие попытки неприемлемы и неоправданны.

В Кремле с ее оценкой не согласились, заверив, что Москва «была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается привержена своим обязательствам по контрактам». Там напомнили, что Болгария и Польша отказались перед этим оплачивать газ по предложенной Россией схеме в рублях.

Власти России в ответ на западные санкции запретила продавать газ в иностранной валюте недружественным странам. После этого доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

Фон дер Ляйен заявила 6 марта о преодолении зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России. «Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы», — добавила она.

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Полностью заместить российский газ страны Европы смогут за примерно два-три года, прогнозирует главный исполнительный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци. По его данным, европейским государствам следует найти новых поставщиков для 60 млрд кубометров газа, поступаемых из России.




 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросоюз электроэнергия импорт газа Канада
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