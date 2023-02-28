Глава итальянской Eni назвал срок замены Европой российского газа

Фото: Valerio Pennicino / Getty Images

Европейские страны смогут заменить российский газ через два-три года, заявил главный исполнительный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци в интервью Bloomberg.

«Я думаю, что потребуется около двух-трех лет, чтобы Европа смогла полностью заменить российский газ», — ответил он на соответствующий вопрос ведущей. По оценке Дескальци, необходимо заменить еще около 60 млрд куб. м газа, который Европа получает из России.

После начала российской военной операции на Украине в Европе решили постепенно отказаться от российского газа. В марте Европейская комиссия представила проект плана по ускоренному отказу от российских энергоносителей. Для снижения зависимости ЕС от России предлагается несколько мер. Так, европейцы должны стремиться диверсифицировать поставщиков за счет увеличения объемов импорта СПГ и других производителей трубопроводного газа, увеличить объемы производства и импорта биометана и «чистого» водорода и другое. По данным исследовательской компании Kpler, в январе—октябре 2022 года мировые поставки СПГ стран-членов Евросоюза составили 105 млрд куб. м (против 64 млрд куб. м за аналогичный период 2021 года).



В сентябре министр энергетики России Николай Шульгинов сказал, что Европа не сможет отказаться от российского газа, скорее всего, даже к 2027 году, так как это приведет к остановке европейской промышленности. По его словам, ближайшая зима покажет, насколько реальна вера ЕС в возможность отказа от газа из России.