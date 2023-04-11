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Венгрия договорилась о новых поставках российского газа и льготах

Глава МИД Сийярто: Венгрия договорилась о дополнительных поставках российского газа
Сийярто рассказал, что Венгрия будет получать дополнительные поставки газа из России к зиме, если будет такая необходимость. Кроме того, в случае серьезного роста цен Будапешту предоставят возможность отсрочки платежей
«Газпром» GAZP ₽175,82 +0,73% Купить
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто по итогам своего визита в Москву. Запись выступления министра размещена на его странице в Faceboook (компания — владелец соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сийярто провел встречу с вице-премьером Александром Новаком и главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«Газпром» сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор, о том, что если будет необходимость в ходе подготовки к зиме <...> то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах, главным образом через «Турецкий поток», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

Венгрия договорилась о новых поставках российского газа и льготах
Венгрия договорилась о новых поставках российского газа и льготах

В конце августа прошлого года Сийярто сообщил, что Будапешт договорился с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в размере 5,8 млн куб. м в сутки начиная с сентября (вместо 2,6 млн куб. м в августе). Он не указывал, на какой срок будут действовать договоренности.

В ходе нынешнего визита, как сообщил Сийярто, также удалось достичь соглашения о возможности отсрочки платежей за газ «выше определенного предела в случае экстремального роста цен».

Кроме того, в Москве Сийярто обсудил вопрос оплаты транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Теперь Венгрия будет рассчитываться напрямую с Украиной, по территории которой идет нефтепровод, оплату будет совершать компания MOL.

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В марте вице-премьер Новак и венгерский министр проводили телефонные переговоры. Тогда Новак заверил главу МИДа, что поставки и нефти, и газа будут идти без перебоев, и Россия, несмотря на санкции, завершит ремонтные работы на «Турецком потоке».

С Лихачевым Сийярто обсудил вопрос строительства в Венгрии АЭС «Пакш-2» и договорился внести изменения в соответствующую документацию таким образом, чтобы связанные с этим процессы не попадали под западные санкции. Разрешение на строительство двух энергоблоков «Росатом» получил в августе 2022 года.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия Александр Новак Алексей Лихачев газ
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