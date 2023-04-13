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В ДНР заявили о почти полной блокировке ВСУ на западе Артемовска

Советник Пушилина Гагин: группировка ВСУ на западе Артемовска почти блокирована
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группировка украинских военных на западных окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут) почти блокирована, заявил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Противник вытеснен на западные окраины Артемовска, и сейчас там идут ожесточенные бои. Сама группировка ВСУ там сейчас блокирована, почти блокирована», — сказал Гагин.

Он также подчеркнул, что украинские военные не смогут отступать из Артемовска, так как «все дороги», ведущие к городу, контролируются российской артиллерией.

Бои за Артемовск продолжаются уже несколько месяцев, в начале марта политическое и военное руководство Украины решило не отступать из города. По словам президента Украины Владимира Зеленского, после взятия Артемовска российским военным открывается путь в другие города на донецком направлении, например, Славянск и Краматорск. В конце марта Генштаб ВСУ признал «частичный успех» российских войск в Артемовске.

3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг, добавив: «Юридически мы взяли Бахмут». 11 апреля он заявил, что более 80% территории города находится под контролем российских сил.

В ДНР заявили о почти полной блокировке ВСУ на западе Артемовска
В ДНР заявили о почти полной блокировке ВСУ на западе Артемовска

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ДНР Денис Пушилин Артёмовск (Бахмут) ВСУ Военная операция на Украине
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