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Минобороны заявило о взятии ЧВК «Вагнер» двух кварталов в Артемовске

Минобороны России: потери ВСУ на донецком направлении составили более 315 военных
Артёмовск (Бахмут)
Артёмовск (Бахмут) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль два квартала на южной и северной окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Подразделения ВДВ сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», — сообщил в ходе брифинга официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Также в сводке Минобороны сообщило, что:

  • потери ВСУ на донецком направлении оцениваются в количестве более 315 человек;
  • на купянском направлении войска нанесли удары по украинским подразделениям в Харьковской области и ЛНР, на краснолиманском — по военным ВСУ в ЛНР и ДНР;
  • на херсонском направлении уничтожены три САУ «Гвоздика»;
  • у Славянска в ДНР уничтожен склад аэромобильной бригады ВСУ;
  • сбиты три украинских беспилотника в ДНР и ЛНР.

Бои за Артемовск идут на протяжении нескольких месяцев. 11 апреля Минобороны сообщило, что отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои за центральную часть города. Основатель ЧВК Евгений Пригожин в этот же день заявил, что российские силы контролируют более 80% территории Артемовска. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, в свою очередь, говорил, что российские подразделения установили контроль над всеми административными зданиями в городе.

На следующий день российское Минобороны отчиталось о взятии ЧВК трех городских кварталов в районе Артемовска. 14 апреля ведомство сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут «боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами» в западной части Артемовска при поддержке подразделений ВДВ и авиации.

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Минобороны заявило о взятии ЧВК «Вагнер» двух кварталов в Артемовске
Минобороны заявило о взятии ЧВК «Вагнер» двух кварталов в Артемовске

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Теги
Артёмовск (Бахмут) ЧВК Вагнер Минобороны
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