Церковь не закрыла храмы более чем в половине регионов перед Пасхой

В половине регионов России на Пасху будут открыты храмы, выяснил РБК. РПЦ в разгар эпидемии рекомендует мирянам оставаться дома, а в Кремле рассчитывают, что местные власти сами решат вопрос с епархиями

Фото: Алексей Малгавко / Reuters

Православные пасхальные праздники в России пройдут в разгар пандемии коронавируса, когда в большинстве регионов России введен режим всеобщей изоляции.

Кремль надеется, что церковные власти на местах будут следовать имеющимся предписаниям главных санитарных врачей, но единой установки регионам не дает. РПЦ призывает молиться дома и воздержаться от посещения храмов.

РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля).

Где храмы будут открыты

В 43 из 85 регионов России храмы на Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля, будут открыты. Об этом РБК сообщили в епархиях РПЦ и в пресс-службах глав регионов. При этом РПЦ разработала для храмов и монастырей санитарно-гигиенические нормы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в значительной части регионов власти и епархии в качестве альтернативы намерены организовать трансляции служб в интернете и на региональном телевидении.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <20 0 <40 0 <100 0 от 100 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Юридически епархии подчиняются светской власти наряду с любыми другими некоммерческими организациями и должны выполнять законные требования губернаторов в соответствии с нормами регулирования сектора НКО, поясняет директор правозащитного аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Другое дело, что вопрос законности требований по принудительному прекращению работы — как бизнеса, так и общественных организаций в России — сейчас открыт, считает он. «Это происходит на непонятных основаниях, поскольку в России не объявлен режим ЧС, дающий соответствующие основания», — объясняет Верховский свою точку зрения. На этом фоне губернаторы могут не решаться на жесткие меры, опасаясь за свой рейтинг, рассуждает он.

В результате решения о формате служб принимают отдельные епархии. Некоторые из них воспользовались этим, чтобы отстоять право принять прихожан в праздники.

«Мы везде предлагаем [епархиям] ориентироваться на местную ситуацию и находиться в тесном диалоге с местной властью, следуя предписаниям санврачей», — заявил РБК глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Самую жесткую позицию продемонстрировала поначалу Петрозаводская и Карельская епархия, которая вслед за правовым управлением Московского патриархата назвала запрет посещать церкви противоречащим Конституции, где «право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом».

Обнародовав такую позицию на своем официальном сайте после распоряжения главы республики провести праздничные мероприятия без прихожан, представители епархии заявили, что богослужения в храмах отменяться не будут. Впоследствии руководству Карелии все же удалось согласовать с епархией решение временно закрыть храмы.

Собеседник РБК, близкий к руководству Челябинской области, признался, что вопрос о том, как проводить Пасху в регионе в условиях пандемии, вызвал «напряжение» в региональном правительстве. «Церкви никто не закрывает, потому что закрыть храмы невозможно. Чтобы люди не шли в храмы, им нужно предоставить альтернативу», — отметил он. Именно поэтому региональные власти планируют организовать онлайн-трансляцию служб на областном телевидении, уточнил собеседник.

Среди верующих есть немногочисленная, но активная часть, которая пойдет в церковь при любых запретах, считает политолог Александр Пожалов. Эти прихожане видят в обращении к Богу спасение в том числе от вирусной угрозы, считая нынешний кризис и пандемию «карой Божией» за земные прегрешения, объясняет он.

Региональным властям приходится балансировать между выполнением жестких карантинных мер и сохранением социально-политической стабильности, при этом на кону и доверие населения, отмечает эксперт. Поэтому светская власть явно не хочет портить отношения с верующими и брать на себя ответственность за «закрытие» церквей, если речь не о территориях с критическими показателями зараженности.

«Для простых людей нынешний кризис и так приводит к слому сложившегося образа жизни, жизненных планов, материальным ухудшениям. Если на этом фоне власть будет еще и принудительно пресекать сложившиеся религиозные традиции, это чревато дополнительным ростом протестных настроений», — добавляет Пожалов.

Вопрос о закрытии храмов очень болезнен, согласна политолог Екатерина Шульман. «Церковь очень неохотно идет на такого рода меры, потому что трудно препятствовать верующим, если они хотят прийти в церковь, — говорит она. — Люди это воспринимают тяжело, и само церковное руководство тут чувствует себя очень обиженным».

Как в храмах будут бороться с коронавирусом В Тверской области пребывание в храме разрешается только в масках; свечницы могут находиться в храме в масках и резиновых перчатках, рассказали РБК в пресс-службе главы региона. Во время исповеди в маске будет священник, прихожанам рекомендуется передавать свои грехи священнослужителю в письменном виде. В храмах будет специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Южно-Сахалинская и Курильская епархия инструктирует прихожан по самостоятельной процедуре благословения куличей, а также просит тех, кто все же пойдет в храмы, не прикладываться к иконам, не целовать крест и десницу священнослужителя. В нескольких регионах, в том числе в Самарской, Тюменской, Брянской областях, представители властей сообщили РБК, что пасхальные куличи освятят на производстве, чтобы прихожанам не нужно было идти в церковь. Власти ЯНАО анонсировали акцию «#окнаПасхи», призвав православных в условиях самоизоляции зажигать свечи в окнах в пасхальную ночь, рассказали РБК в пресс-службе главы региона. Во многих регионах вне зависимости от решения о допуске прихожан в храмы до 30 апреля ограничен доступ граждан на кладбища.

Где храмы будут закрыты

Властям 42 регионов удалось договориться с представителями церкви о закрытии храмов для прихожан. Попасть в храмы смогут только священнослужители и волонтеры. Такой режим будет введен в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев власти ссылаются на предписание регионального Роспотребнадзора в связи с распространением коронавируса.

Власти Приморья также пошли этим путем. «В связи с эпидемиологической обстановкой главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская выдала предписание Приморской митрополии в лице Митрополита Приморского и Владивостокского Владимира в период с 15 апреля по 19 апреля временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий», — сообщили РБК в пресс-службе главы региона. В храмах продолжат службу служители церкви, также там разрешено будет находиться лицам, которые обеспечивают видеотрансляцию богослужения.

При этом юридически у губернаторов нет полномочий контролировать соблюдение предписания храмами.

Например, на вопрос, будут ли в Томской области закрыты храмы в соответствии с предписанием регионального Роспотребнадзора, пресс-секретарь губернатора Сергея Жвачкина ответил РБК следующее: «Роспотребнадзор выписал предписание епархии. Как епархия будет его исполнять, а Роспотребнадзор — контролировать, я не могу прокомментировать».

«Храмы и прихрамовые территории в Псковской области сейчас закрыты для посещения, — сказал РБК губернатор Псковской области Михаил Ведерников. — Мы с владыкой Тихоном до последнего пытались уйти от этого решения. Псковская митрополия разработала все необходимые меры, чтобы на пасхальную неделю люди могли безопасно принять участие в богослужениях. Однако отдельные настоятели храмов грубо нарушали все предписания и подвергали прихожан необоснованному риску. Из-за них, к нашему большому сожалению и разочарованию, запрет посещения религиозных организаций стал неизбежен». Поэтому в храмах сейчас можно находиться только священнослужителям и людям по предварительной записи, например, если есть необходимость отпеть какого-то родственника.

Какая позиция у РПЦ и Кремля

Патриарх Кирилл во время проповеди в Храме Христа Спасителя 29 марта призвал православных не посещать храмы до особого патриаршего благословения. 8 апреля глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда повторил РБК позицию церкви: РПЦ призывает верующих в ближайшие недели, а также на Пасху молиться дома и воздержаться от посещения храмов.

Кремль рассчитывает, что церковь в регионах будет следовать имеющимся предписаниям главных санитарных врачей, говорит федеральный чиновник. В качестве примера он приводит предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, согласно которому с 13 по 19 апреля в храмах смогут присутствовать лишь священнослужители, а также лица, чье участие нужно для проведения служб и онлайн-трансляций. После этого РПЦ рекомендовала руководству приходов и монастырей Москвы и Подмосковья обеспечить богослужения без прихожан. Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя также будет проходить без прихожан, сказал собеседник РБК.

При этом для губернаторов нет общей установки по поводу богослужений в пасхальную неделю, рассказывают два источника, близких к Кремлю. Запрещать службы точно никто не будет, но дальнейшие шаги власти регионов должны предпринимать по согласованию с местными владыками, подчеркивают оба собеседника РБК. Идеальный сценарий, если владыка обращается к прихожанам с просьбой не посещать церковные службы, поясняет один из источников. Но если в каких-то регионах или населенных пунктах взаимопонимания не будет найдено, то разгонять прихожан никто не будет — в таких случаях в храмах должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, говорят оба источника.

Федеральный Роспотребнадзор не делал однозначных заявлений на эту тему.

Опасно ли оставлять храмы открытыми

Любое скопление людей, особенно в небольшом пространстве, несет угрозу заражения, уверен профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Не исключена возможность, что в храмах будут люди уже инфицированные, ведь в конце инкубационного периода больной опасен, он уже выделяет возбудитель», — отмечает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

При этом в разных регионах России ситуация с распространением заболевания сильно различается, поэтому меры, принимаемые региональными епархиями, могут не совпадать, рассуждает врач. Например, в Москве, Подмосковье, Петербурге количество инфицированных очень высоко. Но есть и Алтай, где пока нет ни одного случая, Камчатка, Карелия, где мало заболевших, продолжает эпидемиолог.

Принимаемые в некоторых церквях меры, такие как протирание икон и ложечки для причастия спиртом, не гарантируют полную защиту от коронавируса, говорит эксперт: «Только 70-градусный спирт действует на возбудитель, а 40-градусная водка — в меньшей степени, так что даже при этих мерах сохраняется доля риска распространения возбудителя». Тем более, напоминает врач, вирус обладает определенной устойчивостью к внешней среде, от нескольких часов до нескольких дней он может сохраняться на металле, картоне, текстиле, хотя боится дезинфектантов. «Опасно и то, что большая часть контингента храмов — люди пожилого возраста. Такие люди рискуют перенести болезнь хуже, чем более молодые, так как иммунитет у них уже не тот и, как правило, есть хронические заболевания», — предупреждает Брико.