РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Руководство монастырей и приходов в Москве и Подмосковье должно обеспечить богослужения с 13 по 19 апреля без прихожан по предписанию главного санитарного врача столицы Елены Андреевой. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Богослужения будут совершать только при участии клира храма, сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.

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