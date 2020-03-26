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РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

Регионы не могут ограничивать свободу вероисповедания, включая право на посещение храмов для участия в богослужениях, так как их постановления не имеют статуса Федерального закона, отметили в Московской патриархии
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Правовое управление Московского патриархата назвало постановление властей Санкт-Петербурга, запретивших из-за нового коронавируса посещение всех церквей, мечетей и храмов, противоречащим Конституции. Соответствующее сообщении опубликовано на его сайте.

В Московской патриархии отметили, что ст. 28 Конституции и п. 1 ст. 3 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» гарантируют россиянам свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе право «индивидуально или совместно с другими совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии». При этом данное право может быть ограничено для защиты здоровья жителей лишь Федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции; п. 2 ст. 3 соответствующего ФЗ.

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.

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В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры. В соответствии с его указом с 28 марта по 5 апреля в городе будет запрещено посещать объекты и территории религиозных организаций. Мера коснется всех физических лиц, кроме «служителей и религиозного персонала» этих организаций.

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Также стало известно о том, что ограничить посещение церквей, мечетей и храмов намерены и власти Москвы. Однако мэр столицы Сергей Собянин в итоге лишь посоветовал «воздержаться» от их посещения. В рабочей группе при патриархе в ответ на это заявили, что с пониманием относятся к решению властей дать такую рекомендацию, но доступ в храмы Москвы и области при этом полностью ограничивать не будут.

25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю выходной. Он обратился к россиянам с призывом остаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

По последним данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявили еще 182 заразившихся COVID-2019, из них 136 — в Москве, пять — в Петербурге. Таким образом, всего в стране известно о 840 случаях заболевания.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Санкт-Петербург, РПЦ, коронавирус
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