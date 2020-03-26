РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

Регионы не могут ограничивать свободу вероисповедания, включая право на посещение храмов для участия в богослужениях, так как их постановления не имеют статуса Федерального закона, отметили в Московской патриархии

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Правовое управление Московского патриархата назвало постановление властей Санкт-Петербурга, запретивших из-за нового коронавируса посещение всех церквей, мечетей и храмов, противоречащим Конституции. Соответствующее сообщении опубликовано на его сайте.

В Московской патриархии отметили, что ст. 28 Конституции и п. 1 ст. 3 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» гарантируют россиянам свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе право «индивидуально или совместно с другими совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии». При этом данное право может быть ограничено для защиты здоровья жителей лишь Федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции; п. 2 ст. 3 соответствующего ФЗ.

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры. В соответствии с его указом с 28 марта по 5 апреля в городе будет запрещено посещать объекты и территории религиозных организаций. Мера коснется всех физических лиц, кроме «служителей и религиозного персонала» этих организаций.