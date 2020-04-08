РПЦ призвала православных на Пасху молиться дома и не посещать храмы

РПЦ призывает верующих в ближайшие недели, а также на Пасху остаться молиться дома и воздержаться от посещения храмов. Храмы при этом продолжат богослужения, заявил РБК Владимир Легойда

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Русская православная церковь призывает верующих в ближайшие недели, а также на Пасху (19 апреля) молиться дома и воздержаться от посещения храмов. Об этом РБК рассказал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Владимир Легойда.

«Мы продолжаем призывать верующих временно молиться дома, пока воздержаться от посещения храмов. Этот призыв сейчас транслируются по всем каналам. И он встречает понимание верующих людей, осознающих, что эта ситуация стала особым испытанием, когда мы жертвуем даже посещением храма, даже в великие праздники — ради здоровья и безопасности наших близких», — сказал он.

29 марта патриарх во время проповеди в Храме Христа Спасителя призвал всех православных не посещать храмы до особого патриаршего благословения, а также не слушать священников, которые выступают против карантинных мер.

«Вот именно так мы должны сейчас жить. А всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх! И не от себя — от великого подвижнического подвига святой преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей» — сказал патриарх.