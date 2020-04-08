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РПЦ призвала православных на Пасху молиться дома и не посещать храмы

РПЦ призывает верующих в ближайшие недели, а также на Пасху остаться молиться дома и воздержаться от посещения храмов. Храмы при этом продолжат богослужения, заявил РБК Владимир Легойда
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Русская православная церковь призывает верующих в ближайшие недели, а также на Пасху (19 апреля) молиться дома и воздержаться от посещения храмов. Об этом РБК рассказал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Владимир Легойда.

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«Мы продолжаем призывать верующих временно молиться дома, пока воздержаться от посещения храмов. Этот призыв сейчас транслируются по всем каналам. И он встречает понимание верующих людей, осознающих, что эта ситуация стала особым испытанием, когда мы жертвуем даже посещением храма, даже в великие праздники — ради здоровья и безопасности наших близких», — сказал он.

29 марта патриарх во время проповеди в Храме Христа Спасителя призвал всех православных не посещать храмы до особого патриаршего благословения, а также не слушать священников, которые выступают против карантинных мер.

«Вот именно так мы должны сейчас жить. А всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх! И не от себя — от великого подвижнического подвига святой преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей» — сказал патриарх.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«Это возможность для всех переосмыслить вообще отношение к причастию, которое стало для нас привычным и легким делом. Возможно, Бог послал нам это испытание, чтобы мы сейчас научились ценить то, что имели, и, надеюсь, к чему вернемся в ближайшее время, когда ситуация изменится к лучшему», — отметил в разговоре с РБК Легойда.

Храмы при этом останутся открытыми, и в них продолжатся богослужения, добавил он. Их обеспечат средствами защиты от коронавируса — масками и антисептиками.

Российские католики и иудеи также будут праздновать Пасху дистанционно. Верующие смогут участвовать в богослужениях Страстной недели и Пасхи дистанционно через интернет, ранее заявил РБК священник, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве Кирилл Горбунов. По его словам, архиепископ уже 20 марта обратился к верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов, и все богослужения в Москве и Санкт-Петербурге были переведены в дистанционный режим. «Тем не менее в храм можно прийти исповедаться и причаститься тем, кому это чрезвычайно необходимо», — сказал он.

Пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган сообщил РБК, что в связи с эпидемией синагоги по распоряжению главного раввина закрыты на карантин и вряд ли откроются к Песаху — одному из главных праздников в иудаизме, посвященному исходу иудеев из Египта.

Католическая Пасха в 2020 году выпадает на 12 апреля, Песах начнется 8 апреля и продлится до 16 апреля. Православные отметят Пасху 19 апреля.

В Москве и других городах России в связи с распространением коронавируса в апреле действует режим самоизоляции. Согласно ему, жители могут покидать свои дома только для походов за продуктами, лекарствами или для поездки на работу в случае необходимости.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: РПЦ, Пасха, коронавирус, Патриарх Кирилл
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