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Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

Церковь призвала людей строго исполнять распоряжения санитарных властей России. Патриарх назвал угрозу коронавируса «очень большой»
Богослужение в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга во время пандемии коронавируса COVID-19 (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома, передает «РИА Новости».

«Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — отметил патриарх во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

Мария Египетская — христианская святая, которая провела 47 лет в пустыне в уединении, соблюдая пост.

По словам патриарха, церковь призывает людей строго исполнять предписания санитарных властей России. «Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», — сказал патриарх.

По его словам, угроза пандемии «очень большая» и может затронуть и Россию. Кирилл отметил, что граждане страны пока не осознают в полной мере серьезность ситуации в других странах, пострадавших от коронавируса.

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На этой неделе в Санкт-Петербурге запретили посещать объекты и территории религиозных организаций в рамках мер по борьбе с вирусом. Запрет будет действовать с 28 марта по 5 апреля, столько же, сколько продлятся девятидневные длинные выходные, анонсированные в среду президентом Владимиром Путиным.

Запрет был введен губернатором Петербурга Александром Бегловым, он не распространяется на служителей и персонал религиозных организаций.

В РПЦ сочли меру противоречащей Конституции, сославшись на ст. 28 основного закона и п.1 ст. 3 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые гарантируют россиянам свободу вероисповедания. В Московской патриархии заявили, что ограничить эти права могут только федеральные законы, у актов органов власти субъектов России такой силы нет.

По последним данным, количество зараженных людей в России превысило 1,5 тыс., восемь человек умерли, 64 вылечились.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: РПЦ, коронавирус, Патриарх Кирилл
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