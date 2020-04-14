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Пандемия коронавируса ,  
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Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе в Telegram-канале.

«Перед (домашней) пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи», — уточняется в сообщении. Таким образом можно освятить не только куличи, но и яйца, пасху и другую традиционную праздничную еду.

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Русская православная церковь ранее попросила верующих провести эту Пасху дома и воздержаться от посещения храмов. Храмы при этом будут открыты, их обеспечили масками и антисептиками для профилактики коронавируса.

Митрополит Волоколамский Иларион уточнил, что пасхальные службы в храмах и монастырях России состоятся, несмотря на угрозу распространения коронавируса. По его словам, каждая епархия будет самостоятельно решать вопрос о допуске людей на богослужения в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

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В столице на пасхальные праздники отменили традиционные автобусные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов. «Мосгортранс» объяснил решение заботой о безопасности граждан.

Православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, РПЦ, Пасха
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