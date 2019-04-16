Минфин Турции назвал разумным подход Трампа к покупке Анкарой С-400

Американский президент продемонстрировал разумный подход к покупке Анкарой российских ЗРК, заявил министр финансов республики Берат Албайрак. США последние два года пытаются убедить турецкие власти отказаться от С-400

Зенитные ракетные комплексы С-400 (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с министром финансов Турции Бератом Албайраком, во время которой они обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По словам главы Минфина Турции, Трамп продемонстрировал разумный подход к этому вопросу, переговоры прошли в конструктивном и позитивном ключе. Во время встречи Трамп и Албайрак достигли договоренности об увеличении объема двухсторонней торговли между США и Турцией до $75 млрд в год, передает CNN Turk.

Россия и Турция в декабре 2017 года договорились о поставках Анкаре четырех дивизионов С-400 по цене $2,5 млрд. Передача комплексов намечалась на июль этого года, однако недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Россия может ускорить поставки С-400.

США выступили против соглашения между Москвой и Анкарой, убеждая турецкие власти вместо С-400 приобрести американские противоракетные комплексы Patriot. Вашингтон также угрожал полностью отменить поставки F-35 в Турцию, приостановив 1 апреля передачу оборудования для этих истребителей.